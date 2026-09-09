Os argumentos de Fachin para anular a decisão de André Mendonça sobre diretor-geral da PF

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O presidente do STF, Edson Fachin, suspendeu a decisão do ministro André Mendonça que havia afastado o diretor-geral da Polícia Federal e o diretor de Inteligência. A medida busca resolver o quadro de conflitos e sobreposições de decisões dentro da Corte e visa pacificar a crise. O Plenário do STF foi convocado para discutir o caso.

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O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, suspendeu nesta quarta-feira, 9 de setembro, a decisão do ministro André Mendonça que havia afastado o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues e o diretor de Inteligência Policial, Leandro Almada. A decisão de Fachin foi tomada dentro de um processo aberto pela própria Presidência do STF para tentar organizar uma série de decisões que se atropelaram entre ministros da Corte, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República.

Como tudo começou?

O imbróglio nasceu dentro da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes na venda de carteiras de crédito do Banco Master para o Banco Regional de Brasília. Em fevereiro deste ano, Mendonça assumiu a relatoria dos processos ligados à operação e mandou prender novamente o empresário Daniel Vorcaro. Em agosto, o ministro pediu à PF informações sobre a rede de contatos de Vorcaro — pedido que acabou gerando revelações sobre as conexões entre Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro. Moraes contra-atacou com relatórios questionando a própria conduta de Mendonça na condução do caso.

Como esses relatórios chegaram a Alexandre de Moraes?

Com base em relatórios da PF, o ministro tomou uma decisão apontando indícios de improbidade administrativa, abuso de autoridade e crime de responsabilidade por parte de Mendonça, e mandou o material para a Presidência do STF. Já a Procuradoria-Geral da República discordou do próprio pedido inicial de Mendonça à PF, alegando que ele não tinha competência para investigar, sozinho, outro ministro da Corte.

Por que André Mendonça afastou os dois diretores da PF?

Antes que a apuração aberta por Fachin fosse concluída, Mendonça reagiu: na terça, 8 de setembro, decidiu afastar preventivamente Andrei Rodrigues e Leandro Almada de seus cargos, abrir investigação disciplinar contra eles na Corregedoria da PF e proibir a produção de novos relatórios de inteligência sobre a atuação de ministros do STF. A medida foi referendada na Segunda Turma do STF, ainda que tenha ocorrido pedido de vista de Gilmar Mendes. O ministro alertou para o risco de a Turma não ter competência para decidir sobre o caso.

Por que Flávio Dino reverteu o afastamento dos diretores?

No mesmo dia 8, a AGU entrou com um pedido para suspender a decisão de Mendonça, e Fachin deu 72 horas para o ministro se explicar. Antes desse prazo terminar, o ministro Flávio Dino — a pedido do próprio diretor-geral afastado, Andrei Rodrigues — decidiu, nesta quarta, recolocar os dois de volta aos cargos na PF. A decisão de Dino saiu em outro processo, sigiloso, que apura um caso distinto: um suposto direcionamento de emendas parlamentares ao filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro.

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Quais os argumentos de Fachin para derrubar as duas decisões?

Para o presidente do STF, essa sequência de decisões tomadas isoladamente por diferentes ministros, sem espaço para o colegiado se manifestar, criou um “quadro de conflitos e sobreposições” que ameaça a ordem pública e a própria credibilidade da Corte. Com base no regimento interno, que dá à Presidência a função de zelar pelas prerrogativas do Tribunal, Fachin decidiu derrubar tanto a decisão de Mendonça quanto a de Dino, e travou o andamento do processo relatado por Mendonça até que o Plenário se pronuncie.

O que mais Fachin determinou?

Fachin também suspendeu qualquer investigação em andamento contra ministros do STF — determinando que, daqui para frente, esse tipo de procedimento passe primeiro pela Presidência da Corte — e paralisou uma apuração que a PGR havia aberto sobre o mesmo episódio. Além disso, intimou Andrei Rodrigues para explicar o caso em 48 horas.

Qual o próximo passo?

Fachin convocou uma sessão extraordinária do Plenário do STF para o dia 15 de setembro, às 10h, quando os dez ministros deverão discutir a legalidade do relatório da PF que trouxe revelações sobre Alexandre de Moraes. Fachin afirmou que vai continuar acompanhando de perto o andamento dos processos ligados ao episódio, caso surjam novas decisões que gerem atritos entre os ministros.

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O raio-x dos ministros do STF