Os argumentos da MMG para defender a compra de ativos de ferroníquel no Brasil

A Comissão Europeia realizou uma audiência para ouvir as evidências relacionadas à proposta de aquisição, pela MMG Limited, dos ativos brasileiros de ferroníquel da Anglo American.

No encontro, a MMG reforçou seu compromisso de fornecer ferroníquel aos clientes europeus e respondeu às questões da Comissão Europeia relacionadas ao mercado global e à segurança do fornecimento para os fabricantes europeus de aço inoxidável.

Além disso, a empresa elencou evidências de clientes em apoio à transação e à confiabilidade da MMG como fornecedora.

“A MMG fornece de forma confiável às refinarias de metais da Europa há quase duas décadas”, disse Troy Hey, diretor-geral de Relações Corporativas da MMG. “Somos um novo entrante no Brasil e no mercado de níquel e fizemos reiteradas manifestações aos reguladores antitruste da Comissão e à Presidente da Comissão Europeia, demonstrando nosso compromisso de longo prazo com os clientes europeus”, completou.

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A transação avançou com sucesso por todos os demais processos regulatórios exigidos, sendo a análise da Comissão Europeia a última aprovação ainda necessária para a conclusão da aquisição.

“A decisão da Comissão de abrir uma investigação aprofundada e as alegações de que haveria um plano para desviar o fornecimento de ferroníquel da Europa são totalmente infundadas. A Comissão utilizou seletivamente duas citações parciais e enganosas dentre mais de 200 mil documentos fornecidos pela MMG ao mesmo tempo em que ignorou todas as demais evidências e análises econômicas e de mercado em sentido contrário”, pontuou o diretor da companhia.

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“O regulador ignorou todos os desenvolvimentos substanciais ocorridos no mercado desde a abertura da investigação aprofundada, bem como a análise independente de mercado que ele próprio encomendou”, acrescentou.