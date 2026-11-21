Durante a campanha eleitoral, Lula chamou de “babaquice” a pressão por ajuste e disse que sempre teve compromisso com a responsabilidade fiscal. Reeleito após uma virada histórica no segundo turno, o presidente apresentou um pacote emergencial de corte de gastos, estimado em cerca de 50 bilhões de reais, numa tentativa de acalmar o mercado, que apostou na vitória de Flávio Bolsonaro na corrida ao Palácio do Planalto.

Como em outras situações com potencial de desgaste político, Lula encaminhou o projeto ao Congresso mas saiu da linha de frente da negociação com os parlamentares e do trabalho de convencimento da opinião pública, inclusive de sua base esquerdista, sobre a pertinência das medidas. Para se blindar, ele terceirizou essas missões, submetendo assessores e aliados a um verdadeiro teste de fogo.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que conta com o apoio do petista para continuar na chefia do Legislativo, passou no teste com folga. Em menos de uma semana, ele viabilizou a aprovação da íntegra do texto, o que lhe rendeu pontos com Lula e serviu de demonstração de força diante da oposição, especialmente do PL, que pretende lançar candidato para evitar a reeleição de Alcolumbre na Casa.

Já o ministro de Relações Institucionais, José Guimarães (PT-CE), não conseguiu cumprir toda a missão e ainda passou por um constrangimento. Na terça-feira 17, ele anunciou que o governo tinha fechado um acordo com Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para aprovar o pacote fiscal nas duas Casas naquele mesmo dia.

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“Pessoal, hoje é a superterça. Nós vamos votar no Senado e na Câmara um projeto que é fundamental para garantir estabilidade econômica e preservar os direitos e os compromissos do presidente Lula na campanha”. Nada avançou na superterça, já que o governo não tinha segurança da vitória, mas na quarta-feira 18 os senadores concluíram a votação do texto. A análise pela Câmara, no entanto, ficou para a próxima semana.

Dois quadros técnicos também estão tendo muito trabalho. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, assumiu a tarefa de explicar as medidas de contenção de gastos aos congressistas e à opinião pública, recorrendo inclusive a uma série de entrevistas. Ele também partiu para o enfrentamento com setores da esquerda que acusaram o projeto de ameaçar programas sociais — e Lula de cometer estelionato eleitoral com a iniciativa. Assim, Moretti ganhou projeção.

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Já o ministro da Fazenda, Dario Durigan, que não teve tantos holofotes como o colega, tentou acalmar o mercado. Numa videoconferência com investidores, ele disse que novas medidas fiscais podem ser adotadas para garantir o equilíbrio das contas públicas. “Temos um compromisso forte de tentar manter o Estado de bem-estar social, pelo qual o presidente Lula é o maior responsável na nossa história, mas, ao mesmo tempo, precisamos criar sustentabilidade para a trajetória fiscal”, afirmou.

Lula ainda não deu pistas de quem escalará para o novo ministério. Não se sabe se Moretti e Durigan continuarão nos cargos, se serão remanejados de função ou se deixarão o governo. Essa indefinição e o fato de o presidente se distanciar o quanto pode de um tema espinhoso dificulta — e muito — o trabalho da dupla.