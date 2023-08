Os acenos de Lula ao governador do Rio, Cláudio Castro

Aliado de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022, o governador Cláudio Castro (PL) recebeu acenos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quinta-feira, 10. O chefe do Planalto está no Rio para o anúncio de um pacote de investimentos na capital carioca e no estado. Em seu primeiro compromisso, o petista chegou a defender Castro de vaias do público, em parte de seu discurso. No palco, Lula e o governador se mantiveram lado a lado.

Desde o fim das eleições presidenciais, e especialmente após a ineligibilidade do ex-presidente, Castro tem buscado desvincular sua imagem da de Bolsonaro, embora não tenha rompido oficialmente com o aliado político. Nesta quinta, depois de subir ao palanque junto de Lula, o governador demonstrou desconforto ao permanecer com semblante fechado durante boa parte do ato. Ele também foi alvo de vaias da plateia que acompanhava o evento, mas contou com o apoio do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) – que agradeceu pelo envio de recursos do estado à capital, sob aplausos de Lula – e do presidente, que destacou que as divergências ficaram na corrida eleitoral.

“Para começar a governar, chamei os 27 governadores a Brasília. E quero agradecer ao governador do Rio por ter ido. É importante que vocês saibam que quando a gente ganha a eleição pra presidente da República, não consegue governar se não conversar com prefeitos e governadores. O governador do Rio foi meu adversário na eleição, mas agora acabou. Não vou numa cidade porque o prefeito é de um partido simpático, mas porque o povo está precisando do presidente da República”, disse Lula.

A atuação da Polícia Militar do Rio, sob comando do governo do estado, porém, foi alvo de críticas de Lula, após a morte de um adolescente de 13 anos na Cidade de Deus, na madrugada de segunda-feira.

“Um cidadão que atira num menino que já estava caído é irresponsável e não estava preparado, do ponto de vista psicológico, para ser policial. Precisamos criar condições para a polícia ser eficaz não só para combater o crime, mas para saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pobre que anda na rua”, disse o presidente.

O assunto foi um dos motivos de vaias a Castro. Lula, no entanto, tratou de tirar a responsabilidade do governador.

“Não estou botando culpa em nenhum governador, é culpa também do governo federal”, completou Lula.

