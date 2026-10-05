Os 9 milhões de votos que desafiam Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno

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A disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno será fortemente influenciada pelos 9 milhões de eleitores que optaram pela terceira via no primeiro turno. O cientista político Fábio Vasconcellos avalia que parte do voto útil para Flávio já migrou, mas a decisão do restante desse grupo é a grande incógnita.

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Os cerca de 9 milhões de eleitores que permaneceram com candidaturas da terceira via no primeiro turno são uma das principais interrogações para a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Na avaliação do cientista político Fábio Vasconcellos, parte do voto útil em favor de Flávio já ocorreu antes da votação. Resta saber como se comportará quem manteve outra escolha apesar dos apelos do candidato do PL (este texto é um resumo do vídeo acima).

Em entrevista a Laísa Dall’Agnol no programa Ponto de Vista, Vasconcellos comparou os resultados de 2026 com os de 2022. Segundo a análise apresentada, Flávio obteve aproximadamente 5 milhões de votos a mais que Jair Bolsonaro no primeiro turno daquela eleição, enquanto Lula perdeu cerca de 3,4 milhões em relação ao próprio desempenho.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Como mudou a votação em relação a 2022?

O cientista político tomou como referência os aproximadamente 51 milhões de votos de Jair Bolsonaro no primeiro turno de 2022. O acréscimo obtido por Flávio, segundo ele, mostra uma ampliação da votação em relação à candidatura do pai. Lula, por sua vez, chegou a 53,9 milhões de votos em 2026, abaixo do resultado registrado quatro anos antes.

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Para ele, a comparação indica duas dinâmicas: Lula perdeu votos em lugares onde tinha apoio, enquanto Flávio avançou em áreas nas quais o pai havia alcançado um desempenho menor. No agregado nacional, as demais candidaturas permaneceram em torno de 9 milhões de votos, patamar semelhante ao de 2022.

Quanto do voto útil já ocorreu?

Vasconcellos destacou que Flávio pediu, na reta final do primeiro turno, o apoio de eleitores de Ronaldo Caiado e de outros candidatos. Esse chamamento apareceu no programa eleitoral e, na avaliação do professor, produziu uma migração antes mesmo da abertura das urnas.

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“Muitos eleitores migraram da terceira via ainda no primeiro turno para Flávio”, afirmou. Para ele, esse movimento ajuda a explicar o desempenho superior de Flávio em relação ao de Jair Bolsonaro na primeira etapa da disputa.

Para onde podem ir os votos que ficaram com a terceira via?

O grupo que manteve outras candidaturas, porém, não acompanhou esse movimento. Segundo Vasconcellos, são aproximadamente 9 milhões de eleitores que resistiram aos apelos e permaneceram com sua preferência inicial. Por isso, o apoio a Flávio no segundo turno não pode ser tratado como um destino automático.

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“Essa é a grande interrogação”, disse o cientista político. Na sua análise, há diferentes caminhos possíveis para esses eleitores: escolher Flávio, apoiar Lula ou anular o voto. A decisão desse grupo será um dos pontos a observar na nova etapa da campanha.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.