Os 50 deputados federais mais votados na eleição de 2022 e o primeiro de cada estado
São Paulo concentrou 21 nomes entre os 50 primeiros
Nikolas Ferreira (PL), eleito por Minas Gerais, foi o deputado federal mais votado do Brasil nas eleições de 2022. O parlamentar recebeu 1.492.047 votos e terminou à frente de Guilherme Boulos (PSOL), de São Paulo, que alcançou 1.001.472. Os dois foram os únicos candidatos eleitos para a Câmara dos Deputados a superar a marca de 1 milhão de votos naquele pleito.
São Paulo teve forte presença no topo do ranking: 21 dos 50 deputados federais com maior votação nominal absoluta foram eleitos pelo estado. A comparação nacional considera o número de votos recebidos individualmente por cada candidato.
Quem foram os 50 deputados federais mais votados em 2022?
- Nikolas Ferreira (PL) — Minas Gerais — 1.492.047 votos
- Guilherme Boulos (PSOL) — São Paulo — 1.001.472 votos
- Carla Zambelli (PL) — São Paulo — 946.244 votos
- Eduardo Bolsonaro (PL) — São Paulo — 741.701 votos
- Ricardo Salles (PL) — São Paulo — 640.918 votos
- Delegado Bruno Lima (PP) — São Paulo — 461.217 votos
- Deltan Dallagnol (PODE) — Paraná — 344.917 votos
- Tabata Amaral (PSB) — São Paulo — 337.873 votos
- Celso Russomanno (Republicanos) — São Paulo — 305.520 votos
- Kim Kataguiri (UNIÃO) — São Paulo — 295.460 votos
- Amom Mandel (Cidadania) — Amazonas — 288.555 votos
- André Ferreira (PL) — Pernambuco — 273.267 votos
- Gleisi Hoffmann (PT) — Paraná — 261.247 votos
- Tenente-Coronel Zucco (Republicanos) — Rio Grande do Sul — 259.023 votos
- Dra. Alessandra Haber (MDB) — Pará — 258.907 votos
- Marcel van Hattem (NOVO) — Rio Grande do Sul — 256.913 votos
- Erika Hilton (PSOL) — São Paulo — 256.903 votos
- Delegado Palumbo (MDB) — São Paulo — 254.898 votos
- Silvye Alves (UNIÃO) — Goiás — 254.653 votos
- Filipe Barros (PL) — Paraná — 249.507 votos
- Clarissa Tércio (PP) — Pernambuco — 240.511 votos
- Capitão Derrite (PL) — São Paulo — 239.772 votos
- André Janones (Avante) — Minas Gerais — 238.967 votos
- Marina Silva (REDE) — São Paulo — 237.526 votos
- Baleia Rossi (MDB) — São Paulo — 236.463 votos
- Fabio Teruel (MDB) — São Paulo — 235.165 votos
- Marcos Pereira (Republicanos) — São Paulo — 231.626 votos
- André Fernandes (PL) — Ceará — 229.509 votos
- Carol de Toni (PL) — Santa Catarina — 227.632 votos
- Sâmia Bomfim (PSOL) — São Paulo — 226.187 votos
- Paulo Pimenta (PT) — Rio Grande do Sul — 223.109 votos
- Pastor Marco Feliciano (PL) — São Paulo — 220.595 votos
- Arthur Lira (PP) — Alagoas — 219.452 votos
- Rosângela Moro (UNIÃO) — São Paulo — 217.170 votos
- Júnior Mano (PL) — Ceará — 216.531 votos
- Rosana Valle (PL) — São Paulo — 216.437 votos
- Bia Kicis (PL) — Distrito Federal — 214.733 votos
- Daniela do Waguinho (UNIÃO) — Rio de Janeiro — 213.706 votos
- Duda Salabert (PDT) — Minas Gerais — 208.332 votos
- Beto Preto (PSD) — Paraná — 206.898 votos
- Delegado Éder Mauro (PL) — Pará — 205.543 votos
- General Pazuello (PL) — Rio de Janeiro — 205.324 votos
- Célio Studart (PSD) — Ceará — 205.106 votos
- Otto Filho (PSD) — Bahia — 200.909 votos
- Gustavo Gayer (PL) — Goiás — 200.586 votos
- Fernanda Melchionna (PSOL) — Rio Grande do Sul — 199.894 votos
- Talíria Petrone (PSOL) — Rio de Janeiro — 198.548 votos
- Alex Manente (Cidadania) — São Paulo — 196.866 votos
- Reginaldo Lopes (PT) — Minas Gerais — 196.760 votos
- Rui Falcão (PT) — São Paulo — 193.990 votos
Quem foi o deputado federal mais votado em cada estado?
- Acre — Socorro Neri (PP) — 25.842 votos
- Alagoas — Arthur Lira (PP) — 219.452 votos
- Amapá — Josenildo (PDT) — 27.112 votos
- Amazonas — Amom Mandel (Cidadania) — 288.555 votos
- Bahia — Otto Filho (PSD) — 200.909 votos
- Ceará — André Fernandes (PL) — 229.509 votos
- Distrito Federal — Bia Kicis (PL) — 214.733 votos
- Espírito Santo — Helder Salomão (PT) — 120.337 votos
- Goiás — Silvye Alves (UNIÃO) — 254.653 votos
- Maranhão — Detinha (PL) — 161.206 votos
- Mato Grosso — Fábio Garcia (UNIÃO) — 98.704 votos
- Mato Grosso do Sul — Marcos Pollon (PL) — 103.111 votos
- Minas Gerais — Nikolas Ferreira (PL) — 1.492.047 votos
- Pará — Dra. Alessandra Haber (MDB) — 258.907 votos
- Paraíba — Hugo Motta (Republicanos) — 158.171 votos
- Paraná — Deltan Dallagnol (PODE) — 344.917 votos
- Pernambuco — André Ferreira (PL) — 273.267 votos
- Piauí — Júlio César (PSD) — 134.863 votos
- Rio de Janeiro — Daniela do Waguinho (UNIÃO) — 213.706 votos
- Rio Grande do Norte — Natália Bonavides (PT) — 157.565 votos
- Rio Grande do Sul — Tenente-Coronel Zucco (Republicanos) — 259.023 votos
- Rondônia — Dr. Fernando Máximo (UNIÃO) — 85.604 votos
- Roraima — Jhonatan de Jesus (Republicanos) — 19.881 votos
- Santa Catarina — Carol de Toni (PL) — 227.632 votos
- São Paulo — Guilherme Boulos (PSOL) — 1.001.472 votos
- Sergipe — Yandra de André (UNIÃO) — 131.471 votos
- Tocantins — Toinho Andrade (Republicanos) — 63.813 votos
O que chama atenção no ranking nacional?
O tamanho dos eleitorados estaduais influencia diretamente a comparação por número absoluto de votos. Por isso, São Paulo aparece com presença especialmente numerosa entre os primeiros colocados. A eleição para deputado federal, no entanto, é realizada separadamente em cada unidade da Federação e segue o sistema proporcional: a votação individual é um dos componentes da distribuição das cadeiras, ao lado do desempenho das legendas e federações.
No topo da votação absoluta, Nikolas Ferreira ficou cerca de 490 mil votos à frente de Guilherme Boulos. Já Amom Mandel, apesar de aparecer em 11º no ranking por votos absolutos, teve o maior desempenho proporcional entre os deputados federais eleitos em 2022, com seus 288.555 votos correspondendo a 14,5% dos votos válidos para o cargo no Amazonas.