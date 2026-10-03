🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Política

Os 50 deputados federais mais votados na eleição de 2022 e o primeiro de cada estado

São Paulo concentrou 21 nomes entre os 50 primeiros

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 15h17
Plenário de um congresso com dezenas de pessoas em pé, algumas sentadas nas cadeiras de madeira e estofamento escuro. Ao fundo, uma mesa com autoridades e duas telas exibindo um homem e um prédio.
Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão solene  (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
Continua após publicidade
Os 50 deputados federais mais votados na eleição de 2022 e o primeiro de cada estado Priorize VEJA no Google

Nikolas Ferreira (PL), eleito por Minas Gerais, foi o deputado federal mais votado do Brasil nas eleições de 2022. O parlamentar recebeu 1.492.047 votos e terminou à frente de Guilherme Boulos (PSOL), de São Paulo, que alcançou 1.001.472. Os dois foram os únicos candidatos eleitos para a Câmara dos Deputados a superar a marca de 1 milhão de votos naquele pleito.

São Paulo teve forte presença no topo do ranking: 21 dos 50 deputados federais com maior votação nominal absoluta foram eleitos pelo estado. A comparação nacional considera o número de votos recebidos individualmente por cada candidato.

Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

Continua após a publicidade

Quem foram os 50 deputados federais mais votados em 2022?

  1. Nikolas Ferreira (PL) — Minas Gerais — 1.492.047 votos
  2. Guilherme Boulos (PSOL) — São Paulo — 1.001.472 votos
  3. Carla Zambelli (PL) — São Paulo — 946.244 votos
  4. Eduardo Bolsonaro (PL) — São Paulo — 741.701 votos
  5. Ricardo Salles (PL) — São Paulo — 640.918 votos
  6. Delegado Bruno Lima (PP) — São Paulo — 461.217 votos
  7. Deltan Dallagnol (PODE) — Paraná — 344.917 votos
  8. Tabata Amaral (PSB) — São Paulo — 337.873 votos
  9. Celso Russomanno (Republicanos) — São Paulo — 305.520 votos
  10. Kim Kataguiri (UNIÃO) — São Paulo — 295.460 votos
  11. Amom Mandel (Cidadania) — Amazonas — 288.555 votos
  12. André Ferreira (PL) — Pernambuco — 273.267 votos
  13. Gleisi Hoffmann (PT) — Paraná — 261.247 votos
  14. Tenente-Coronel Zucco (Republicanos) — Rio Grande do Sul — 259.023 votos
  15. Dra. Alessandra Haber (MDB) — Pará — 258.907 votos
  16. Marcel van Hattem (NOVO) — Rio Grande do Sul — 256.913 votos
  17. Erika Hilton (PSOL) — São Paulo — 256.903 votos
  18. Delegado Palumbo (MDB) — São Paulo — 254.898 votos
  19. Silvye Alves (UNIÃO) — Goiás — 254.653 votos
  20. Filipe Barros (PL) — Paraná — 249.507 votos
  21. Clarissa Tércio (PP) — Pernambuco — 240.511 votos
  22. Capitão Derrite (PL) — São Paulo — 239.772 votos
  23. André Janones (Avante) — Minas Gerais — 238.967 votos
  24. Marina Silva (REDE) — São Paulo — 237.526 votos
  25. Baleia Rossi (MDB) — São Paulo — 236.463 votos
  26. Fabio Teruel (MDB) — São Paulo — 235.165 votos
  27. Marcos Pereira (Republicanos) — São Paulo — 231.626 votos
  28. André Fernandes (PL) — Ceará — 229.509 votos
  29. Carol de Toni (PL) — Santa Catarina — 227.632 votos
  30. Sâmia Bomfim (PSOL) — São Paulo — 226.187 votos
  31. Paulo Pimenta (PT) — Rio Grande do Sul — 223.109 votos
  32. Pastor Marco Feliciano (PL) — São Paulo — 220.595 votos
  33. Arthur Lira (PP) — Alagoas — 219.452 votos
  34. Rosângela Moro (UNIÃO) — São Paulo — 217.170 votos
  35. Júnior Mano (PL) — Ceará — 216.531 votos
  36. Rosana Valle (PL) — São Paulo — 216.437 votos
  37. Bia Kicis (PL) — Distrito Federal — 214.733 votos
  38. Daniela do Waguinho (UNIÃO) — Rio de Janeiro — 213.706 votos
  39. Duda Salabert (PDT) — Minas Gerais — 208.332 votos
  40. Beto Preto (PSD) — Paraná — 206.898 votos
  41. Delegado Éder Mauro (PL) — Pará — 205.543 votos
  42. General Pazuello (PL) — Rio de Janeiro — 205.324 votos
  43. Célio Studart (PSD) — Ceará — 205.106 votos
  44. Otto Filho (PSD) — Bahia — 200.909 votos
  45. Gustavo Gayer (PL) — Goiás — 200.586 votos
  46. Fernanda Melchionna (PSOL) — Rio Grande do Sul — 199.894 votos
  47. Talíria Petrone (PSOL) — Rio de Janeiro — 198.548 votos
  48. Alex Manente (Cidadania) — São Paulo — 196.866 votos
  49. Reginaldo Lopes (PT) — Minas Gerais — 196.760 votos
  50. Rui Falcão (PT) — São Paulo — 193.990 votos

Quem foi o deputado federal mais votado em cada estado?

  • Acre — Socorro Neri (PP) — 25.842 votos
  • Alagoas — Arthur Lira (PP) — 219.452 votos
  • Amapá — Josenildo (PDT) — 27.112 votos
  • Amazonas — Amom Mandel (Cidadania) — 288.555 votos
  • Bahia — Otto Filho (PSD) — 200.909 votos
  • Ceará — André Fernandes (PL) — 229.509 votos
  • Distrito Federal — Bia Kicis (PL) — 214.733 votos
  • Espírito Santo — Helder Salomão (PT) — 120.337 votos
  • Goiás — Silvye Alves (UNIÃO) — 254.653 votos
  • Maranhão — Detinha (PL) — 161.206 votos
  • Mato Grosso — Fábio Garcia (UNIÃO) — 98.704 votos
  • Mato Grosso do Sul — Marcos Pollon (PL) — 103.111 votos
  • Minas Gerais — Nikolas Ferreira (PL) — 1.492.047 votos
  • Pará — Dra. Alessandra Haber (MDB) — 258.907 votos
  • Paraíba — Hugo Motta (Republicanos) — 158.171 votos
  • Paraná — Deltan Dallagnol (PODE) — 344.917 votos
  • Pernambuco — André Ferreira (PL) — 273.267 votos
  • Piauí — Júlio César (PSD) — 134.863 votos
  • Rio de Janeiro — Daniela do Waguinho (UNIÃO) — 213.706 votos
  • Rio Grande do Norte — Natália Bonavides (PT) — 157.565 votos
  • Rio Grande do Sul — Tenente-Coronel Zucco (Republicanos) — 259.023 votos
  • Rondônia — Dr. Fernando Máximo (UNIÃO) — 85.604 votos
  • Roraima — Jhonatan de Jesus (Republicanos) — 19.881 votos
  • Santa Catarina — Carol de Toni (PL) — 227.632 votos
  • São Paulo — Guilherme Boulos (PSOL) — 1.001.472 votos
  • Sergipe — Yandra de André (UNIÃO) — 131.471 votos
  • Tocantins — Toinho Andrade (Republicanos) — 63.813 votos
Continua após a publicidade

O que chama atenção no ranking nacional?

O tamanho dos eleitorados estaduais influencia diretamente a comparação por número absoluto de votos. Por isso, São Paulo aparece com presença especialmente numerosa entre os primeiros colocados. A eleição para deputado federal, no entanto, é realizada separadamente em cada unidade da Federação e segue o sistema proporcional: a votação individual é um dos componentes da distribuição das cadeiras, ao lado do desempenho das legendas e federações.

Siga

No topo da votação absoluta, Nikolas Ferreira ficou cerca de 490 mil votos à frente de Guilherme Boulos. Já Amom Mandel, apesar de aparecer em 11º no ranking por votos absolutos, teve o maior desempenho proporcional entre os deputados federais eleitos em 2022, com seus 288.555 votos correspondendo a 14,5% dos votos válidos para o cargo no Amazonas.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2022
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).