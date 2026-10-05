Os 50 deputados federais mais votados de 2026 e o primeiro de cada estado
Eleição deste ano trouxe recordes históricos para o pleito nacional, com candidatos atingindo mais de 3 milhões de votos individualmente
Nikolas Ferreira (PL-MG) se tornou na noite deste domingo, 4, o deputado mais votado da história do Brasil, superando o recorde de Eduardo Bolsonaro, conquistado em 2014, quando ele teve 1,8 milhão de votos em São Paulo. O mineiro teve mais de 3 milhões de votos em 2026. Em 2022, ele já havia sido o deputado mais votado daquele ano, mas ainda não havia superado o recorde histórico, tendo feito 1,4 milhão de votos naquela ocasião.
Junto de Nikolas, o vereador da cidade de São Paulo Lucas Pavanato (PL) também quebrou marcas, tendo ficado em segundo lugar histórico, também com mais de 3 milhões de votos, um pouco a menos do que o parlamentar mineiro.
Outros nomes, como o da deputada Erika Hilton, também se destacaram em 2026, tendo ela ficado em segundo lugar dos mais votados de São Paulo, com mais de 1,5 milhão de votos.
A declaração de Augusto Cury sobre quem apoiará no segundo turno.
Confira abaixo os cinquenta deputados mais votados do Brasil em 2026 e, na sequência, o mais votado de cada estado.
Os 50 deputados federais mais votados em 2026
- Nikolas Ferreira (PL-MG) – 3.119.318 votos
- Lucas Pavanato (PL-SP) – 3.038.438 votos
- Erika Hilton (PSOL-SP) – 1.596.472 votos
- André Fernandes (PL-CE) – 684.372 votos
- Sâmia Bomfim (PSOL-SP) – 583.107 votos
- Julia Zanatta (PL-SC) – 560.223 votos
- Ana Elisa (PT-MG) – 524.219 votos
- Kim Kataguiri (Partido Missão-SP) – 520.071 votos
- Tabata Amaral (PSB-SP) – 476.383 votos
- Jeffrey Chiquini (Novo-PR) – 425.399 votos
- Lucas Polese (PL-ES) – 419.735 votos
- Delegado Caveira (PL-PA) – 414.927 votos
- Maurício Marcon (PL-RS) – 379.834 votos
- Renato Bolsonaro (PL-SP) – 379.312 votos
- Sargento Nantes (PP-SP) – 333.401 votos
- Jader Filho (MDB-PA) – 326.617 votos
- Delegado Palumbo (PODE-SP) – 303.271 votos
- Fernanda Melchionna (PSOL-RS) – 280.262 votos
- Guilherme Cortez (PSOL-SP) – 275.450 votos
- Dra. Alessandra Haber (PODE-PA) – 272.856 votos
- Mauricio Neves (PP-SP) – 269.996 votos
- Guilherme Kilter (Novo-PR) – 269.832 votos
- Cabo Gilberto Silva (PL-PB) – 267.142 votos
- Tainah Marinho (PSB-CE) – 265.585 votos
- Pedro Campos (PSB-PE) – 261.555 votos
- Marcio Alvino (PL-SP) – 261.325 votos
- Yury do Paredão (MDB-CE) – 261.291 votos
- Professora Luciene Cavalcante (PSOL-SP) – 253.778 votos
- Jones Manoel (PSOL-PE) – 249.077 votos
- Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) – 248.147 votos
- Ana Carolina Oliveira (PODE-SP) – 246.741 votos
- Sargento Fahur (PL-PR) – 242.643 votos
- Baleia Rossi (MDB-SP) – 239.124 votos
- Giordanna Mano (PRD-CE) – 235.848 votos
- Georgiano (PSD-PI) – 234.254 votos
- Giovani Cherini (PL-RS) – 234.171 votos
- Luna Zarattini (PT-SP) – 233.733 votos
- Marina Helena (Novo-SP) – 230.866 votos
- Duda Salabert (PSOL-MG) – 229.535 votos
- Fábio Felix (PSOL-DF) – 224.224 votos
- Rony Gabriel (PODE-RS) – 223.643 votos
- Delegado Bruno Lima (PODE-SP) – 217.952 votos
- Alceu Moreira (MDB-RS) – 217.208 votos
- Natália Bonavides (PT-RN) – 215.509 votos
- Reginaldo Lopes (PT-MG) – 215.192 votos
- Dr. Luizinho (PP-RJ) – 213.904 votos
- Rosana Valle (PL-SP) – 213.752 votos
- Júnior Ferrari (PSD-PA) – 213.645 votos
- Sargento Salazar (PL-AM) – 212.948 votos
- Bruno Peixoto (União-GO) – 207.899 votos
O(a) deputado(a) federal mais votado(a) em cada estado
- Acre — Socorro Neri (PP): 39.587 votos
- Alagoas — Alvinho Lira (PP): 172.628 votos
- Amapá — Felipe Show (União): 34.587 votos
- Amazonas — Sargente Salazar (PL): 212.948 votos
- Bahia — Pastor Sargente Isidório (Avante): 248.147 votos
- Ceará — André Fernandes (PL) – 684.372 votos
- Distrito Federal — Fábio Felix (PSOL): 224.224 votos
- Espírito Santo — Lucas Polese (PL): 419.735 votos
- Goiás — Bruno Peixoto (União): 207.899 votos
- Maranhão — Pedro Lucas Fernandes (União): 188.853 votos
- Mato Grosso — Coronel Fernanda (PL): 205.064 votos
- Mato Grosso do Sul — Camila Jara (PT):154.157 votos
- Minas Gerais — Nikolas Ferreira (PL): 3.119.318 votos
- Pará — Delegado Caveira (PL): 414.927 votos
- Paraíba — Cabo Gilberto Silva (PL): 267.142 votos
- Paraná — Jeffrey Chiquini (Novo): 435.399 votos
- Pernambuco — Pedro Campos (PSB): 261.555 votos
- Piauí — Georgiano (PSD): 234.254 votos
- Rio de Janeiro — Dr. Luizinho (PP): 213.904 votos
- Rio Grande do Norte — Natália Bonavides (PT): 215.509 votos
- Rio Grande do Sul — Maurício Marcon (PL): 379.834 votos
- Rondônia — Lucio Mosquini (PL): 158.421 votos
- Roraima — Marcos Jorge (Republicanos): 22.027 votos
- Santa Catarina — Julia Zanatta (PL): 560.223
- São Paulo — Lucas Pavanato (PL) – 3.038.438 votos
- Sergipe — Yandra Moura (União): 115.903 votos
- Tocantins — Professora Janad Valcari (PP): 99.026 votos