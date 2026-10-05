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Política

Os 50 deputados federais mais votados de 2026 e o primeiro de cada estado

Eleição deste ano trouxe recordes históricos para o pleito nacional, com candidatos atingindo mais de 3 milhões de votos individualmente

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 15h20 | Atualizado em 5 out 2026, 16h09
Nikolas Ferreira lidera como congressista mais relevante nas redes sociais
Nikolas Ferreira se tornou o deputado mais votado da história do Brasil (Allison Sales/Folhapress/.)
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Os 50 deputados federais mais votados de 2026 e o primeiro de cada estado Priorize VEJA no Google

Nikolas Ferreira (PL-MG) se tornou na noite deste domingo, 4, o deputado mais votado da história do Brasil, superando o recorde de Eduardo Bolsonaro, conquistado em 2014, quando ele teve 1,8 milhão de votos em São Paulo. O mineiro teve mais de 3 milhões de votos em 2026. Em 2022, ele já havia sido o deputado mais votado daquele ano, mas ainda não havia superado o recorde histórico, tendo feito 1,4 milhão de votos naquela ocasião.

Junto de Nikolas, o vereador da cidade de São Paulo Lucas Pavanato (PL) também quebrou marcas, tendo ficado em segundo lugar histórico, também com mais de 3 milhões de votos, um pouco a menos do que o parlamentar mineiro.

Outros nomes, como o da deputada Erika Hilton, também se destacaram em 2026, tendo ela ficado em segundo lugar dos mais votados de São Paulo, com mais de 1,5 milhão de votos.

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Confira abaixo os cinquenta deputados mais votados do Brasil em 2026 e, na sequência, o mais votado de cada estado.

Os 50 deputados federais mais votados em 2026

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  1. Nikolas Ferreira (PL-MG) – 3.119.318 votos
  2. Lucas Pavanato (PL-SP) – 3.038.438 votos
  3. Erika Hilton (PSOL-SP) – 1.596.472 votos
  4. André Fernandes (PL-CE) – 684.372 votos
  5. Sâmia Bomfim (PSOL-SP) – 583.107 votos
  6. Julia Zanatta (PL-SC) – 560.223 votos
  7. Ana Elisa (PT-MG) – 524.219 votos
  8. Kim Kataguiri (Partido Missão-SP) – 520.071 votos
  9. Tabata Amaral (PSB-SP) – 476.383 votos
  10. Jeffrey Chiquini (Novo-PR) – 425.399 votos
  11. Lucas Polese (PL-ES) – 419.735 votos
  12. Delegado Caveira (PL-PA) – 414.927 votos
  13. Maurício Marcon (PL-RS) – 379.834 votos
  14. Renato Bolsonaro (PL-SP) – 379.312 votos
  15. Sargento Nantes (PP-SP) – 333.401 votos
  16. Jader Filho (MDB-PA) – 326.617 votos
  17. Delegado Palumbo (PODE-SP) – 303.271 votos
  18. Fernanda Melchionna (PSOL-RS) – 280.262 votos
  19. Guilherme Cortez (PSOL-SP) – 275.450 votos
  20. Dra. Alessandra Haber (PODE-PA) – 272.856 votos
  21. Mauricio Neves (PP-SP) – 269.996 votos
  22. Guilherme Kilter (Novo-PR) – 269.832 votos
  23. Cabo Gilberto Silva (PL-PB) – 267.142 votos
  24. Tainah Marinho (PSB-CE) – 265.585 votos
  25. Pedro Campos (PSB-PE) – 261.555 votos
  26. Marcio Alvino (PL-SP) – 261.325 votos
  27. Yury do Paredão (MDB-CE) – 261.291 votos
  28. Professora Luciene Cavalcante (PSOL-SP) – 253.778 votos
  29. Jones Manoel (PSOL-PE) – 249.077 votos
  30. Pastor Sargento Isidório (Avante-BA) – 248.147 votos
  31. Ana Carolina Oliveira (PODE-SP) – 246.741 votos
  32. Sargento Fahur (PL-PR) – 242.643 votos
  33. Baleia Rossi (MDB-SP) – 239.124 votos
  34. Giordanna Mano (PRD-CE) – 235.848 votos
  35. Georgiano (PSD-PI) – 234.254 votos
  36. Giovani Cherini (PL-RS) – 234.171 votos
  37. Luna Zarattini (PT-SP) – 233.733 votos
  38. Marina Helena (Novo-SP) – 230.866 votos
  39. Duda Salabert (PSOL-MG) – 229.535 votos
  40. Fábio Felix (PSOL-DF) – 224.224 votos
  41. Rony Gabriel (PODE-RS) – 223.643 votos
  42. Delegado Bruno Lima (PODE-SP) – 217.952 votos
  43. Alceu Moreira (MDB-RS) – 217.208 votos
  44. Natália Bonavides (PT-RN) – 215.509 votos
  45. Reginaldo Lopes (PT-MG) – 215.192 votos
  46. Dr. Luizinho (PP-RJ) – 213.904 votos
  47. Rosana Valle (PL-SP) – 213.752 votos
  48. Júnior Ferrari (PSD-PA) – 213.645 votos
  49. Sargento Salazar (PL-AM) – 212.948 votos
  50. Bruno Peixoto (União-GO) – 207.899 votos
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O(a) deputado(a) federal mais votado(a) em cada estado

  • Acre — Socorro Neri (PP): 39.587 votos
  • Alagoas — Alvinho Lira (PP): 172.628 votos
  • Amapá — Felipe Show (União): 34.587 votos
  • Amazonas — Sargente Salazar (PL): 212.948 votos
  • Bahia — Pastor Sargente Isidório (Avante): 248.147 votos
  • Ceará — André Fernandes (PL) – 684.372 votos
  • Distrito Federal — Fábio Felix (PSOL): 224.224 votos
  • Espírito Santo — Lucas Polese (PL): 419.735 votos
  • Goiás — Bruno Peixoto (União): 207.899 votos
  • Maranhão — Pedro Lucas Fernandes (União): 188.853 votos
  • Mato Grosso — Coronel Fernanda (PL): 205.064 votos
  • Mato Grosso do Sul — Camila Jara (PT):154.157 votos
  • Minas Gerais — Nikolas Ferreira (PL): 3.119.318 votos
  • Pará — Delegado Caveira (PL): 414.927 votos
  • Paraíba — Cabo Gilberto Silva (PL): 267.142 votos
  • Paraná — Jeffrey Chiquini (Novo): 435.399 votos
  • Pernambuco — Pedro Campos (PSB): 261.555 votos 
  • Piauí — Georgiano (PSD): 234.254 votos
  • Rio de Janeiro — Dr. Luizinho (PP): 213.904 votos
  • Rio Grande do Norte — Natália Bonavides (PT): 215.509 votos
  • Rio Grande do Sul — Maurício Marcon (PL): 379.834 votos
  • Rondônia — Lucio Mosquini (PL): 158.421 votos
  • Roraima — Marcos Jorge (Republicanos): 22.027 votos
  • Santa Catarina — Julia Zanatta (PL): 560.223
  • São Paulo — Lucas Pavanato (PL) – 3.038.438 votos
  • Sergipe — Yandra Moura (União): 115.903 votos
  • Tocantins — Professora Janad Valcari (PP): 99.026 votos
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TAGS:
Câmara dos Deputados
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