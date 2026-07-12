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Política

Os 4 pontos em comum entre Renan Santos, do Missão, e o argentino Javier Milei

Outsider que tem apresentado crescimento nas pesquisas comunga da mesma cartilha ultraliberal do presidente do país vizinho

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 20h00
Renan Santos (Missão), pré-candidato a presidente da República e o presidente argentino Javier Milei
Renan Santos (Missão), pré-candidato a presidente da República e o presidente argentino Javier Milei  (Roberto Sungi/Ato Press/Folhapress e Chris Ratcliffe/Bloomberg/Reprodução)
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Os 4 pontos em comum entre Renan Santos, do Missão, e o argentino Javier Milei Priorizar nos meus resultados Google

O pré-candidato a presidente da República Renan Santos (Missão), que tem despontado nas pesquisas e, em alguns cenários, aparecido à frente dos ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), segue uma cartilha ultraliberal na economia, mas conservador em matéria de costumes. Redução da maioridade penal, menos estado, diminuição dos impostos e negação de todos os outros partidos políticos são alguns dos pilares da sua pré-campanha, que espelha, nesse e em outros pontos, a linha ideológica do presidente argentino Javier Milei.

De acordo com o cientista social e professor da FGV Eduardo Grin, é possível traçar pelo menos quatro eixos de similitude entre os dois políticos. O primeiro deles é o ultra liberalismo econômico. “É uma ideia de que o Estado atrapalha, que o mercado tem que ter liberdade para fazer suas próprias iniciativas”, aposta o docente. Por isso, ambos defendem menos impostos e menos burocracia, com mais espaço para o mercado operar segundo as suas próprias regras.

O segundo ponto é a negação da política tradicional. Ambos os políticos se posicionam como candidatos “anti-sistema”, embora estejam abrigados em partidos políticos formais. Renan, por exemplo, nunca concorreu a nenhum cargo eletivo e critica tanto Luiz Inácio Lula da Silva quanto Flávio Bolsonaro, a quem chama de “centro-direita”.

Em terceiro lugar, tanto Renan quanto Milei têm um grande eleitorado entre o público mais jovem. A mesma pesquisa da AtlasIntel que mostrou Renan com 7,8% das intenções de voto aponta que, entre os eleitores com 16 a 24 anos, ele dispara para 37,9%, superando tanto Flávio quanto Lula, percentual que vai caindo drasticamente nas faixas etárias mais altas. “É justamente esse público que, não tendo vivido os períodos mais duros de luta pela democracia, têm pouca identificação com estruturas partidárias”, avalia Grin. 

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Por último, os dois políticos se amparam no conservadorismo na área de costumes, o que envolve a pauta LGBT+ (pessoas trans, união homoafetiva), igualdade de gênero e questões raciais, por exemplo. O avanço de Renan Santos e o perfil do pré-candidato outsider são tema de reportagem da edição nº 3.003 de VEJA.

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