Orlando Silva: PGR pedirá inquérito no Supremo

O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, disse nesta quarta-feira que vai pedir ainda esta semana ao Supremo Tribunal Federal (STF) que abra inquérito para investigar a participação do ministro Orlando Silva no esquema de corrupção revelado pelo militante do PC do B e policial militar João Dias a VEJA. “Considerando a gravidade dos fatos noticiados eu devo requerer nos próximos dias a instauração de inquérito no Supremo Tribunal Federal”, disse Gurgel.

Por ser ministro de estado, Orlando Silva tem foro privilegiado e qualquer investigação contra ele só pode ser aberta no STF.

Leia também: Militante acusa Orlando Silva de montar esquema de corrupção

Indagado por jornalistas, Gurgel voltou a dizer que considera as denúncias graves se confirmadas pelas autoridades competentes. “Nós estamos ainda num momento em que não podemos afirmar a veracidade desses fatos. Agora, os fatos noticiados, se verdadeiros, são extremamente graves”.

Ele não quis adiantar quer diligências solicitará à Suprema Corte, mas reiterou a necessidade de investigação. Uma das possibilidades é pedir a quebra de sigilo. “A gravidade dos fatos é tamanha que se impõe, para que se possa examinar os fatos, esse inquérito no STF”.

Relacionamento ‘intenso’ – A Procuradoria Geral da República, informou, estuda a possibilidade de remeter ao Supremo um inquérito que tramita no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra o governador do Distrito Federal, Agnelo Queiroz (PT). O inquérito, afirma reportagem publicada pelo jornal Folha de S. Paulo nesta quarta-feira, apura fraudes no programa Segundo Tempo quando o petista ocupava o cargo de ministro do Esporte, entre 2003 e 2006.

Segundo ele, o objetivo é apurar o “relacionamento intenso” entre as denúncias envolvendo Orlando Silva e o inquérito que corre no STJ contra Agnelo Queiroz. Com isso, a investigação pode ser unificada. “Existe essa possibilidade, se a conexão entre os fatos recomendar que isso seja feito”.