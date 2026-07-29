Orçamento vira nova dor de cabeça ofertada por Alcolumbre ao governo Lula
CMO foi instalada às vésperas do recesso, mas relatoria de peças orçamentárias, que ficará com Senado, não foi definida até agora
O problema da vez na conturbada relação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é o Orçamento.
A Comissão Mista do Orçamento até foi instalada às vésperas do recesso – e com atraso, em função de resistência do Senado -, mas o presidente do colegiado, Domingos Neto, está de mãos atadas e não deve conseguir apreciar sequer a lei de diretrizes orçamentárias nas semanas de esforço concentrado.
O entrave ocorre porque a relatoria da peça orçamentária, que ficará com o Senado, sequer foi definida.
Deputados esperam que Domingos tente agilizar os trabalhos nas semanas em que o Congresso atuará antes das eleições – de 10 a 14 de agosto e 31 de agosto a 3 de setembro – e pedem que ele cobre o mesmo comportamento dos senadores.
Ainda assim, dificilmente a LDO avançará antes das eleições por falta de tempo, já que o parecer precisaria ser preparado, debatido e votado em apenas duas semanas.