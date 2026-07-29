Orçamento vira nova dor de cabeça ofertada por Alcolumbre ao governo Lula

O problema da vez na conturbada relação entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é o Orçamento.

A Comissão Mista do Orçamento até foi instalada às vésperas do recesso – e com atraso, em função de resistência do Senado -, mas o presidente do colegiado, Domingos Neto, está de mãos atadas e não deve conseguir apreciar sequer a lei de diretrizes orçamentárias nas semanas de esforço concentrado.

O entrave ocorre porque a relatoria da peça orçamentária, que ficará com o Senado, sequer foi definida.

Deputados esperam que Domingos tente agilizar os trabalhos nas semanas em que o Congresso atuará antes das eleições – de 10 a 14 de agosto e 31 de agosto a 3 de setembro – e pedem que ele cobre o mesmo comportamento dos senadores.

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Ainda assim, dificilmente a LDO avançará antes das eleições por falta de tempo, já que o parecer precisaria ser preparado, debatido e votado em apenas duas semanas.