Oposição sai em defesa de Campos Neto após críticas de Lula

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) saiu em defesa do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, nomeado durante o governo de seu pai, Jair Bolsonaro (PL), após ele ter sofrido críticas públicas do presidente Lula (PT) quanto à manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%. “Se os juros não caem a culpa é do boquirroto Lula e de quem acreditou que ele viria para ‘pacificar’ o Brasil. Se não fosse o BC, com um mês de desgoverno a inflação hoje já teria explodido”, disse por meio do Twitter.

A atitude do filho Zero Um do ex-mandatário, engrossa o coro da oposição, que defende a autonomia do Banco Central e enaltece o trabalho de Campos Neto. Parlamentares como Hamilton Mourão, Eduardo Girão, Carla Zambelli, Luiz Lima e Rogério Marinho demonstraram insatisfação com as falas do atual presidente.

Os juros são uma preocupação constante de Lula, que decidiu mirar sua artilharia na direção do chefe do BC, devido à percepção de que seu governo não terá sucesso com as taxas de juros em patamares altos. Ele tem insistido para que o BC se alinhe à política da equipe econômica, como mostrou a coluna Maquiavel.

Desde fevereiro de 2021, a lei define o Banco Central como uma autarquia de natureza especial, com autonomia para assegurar a estabilidade dos preços, bem como a do sistema financeiro. Assim sendo, o BC pode determinar a taxa de juros que julgar necessária para manter a inflação dentro da meta, sem interferência direta do governo. Taxa de juros mais altas diminuem a atividade econômica, o que desagrada o presidente.

Campos Neto foi eleito o melhor Presidente de Banco Central da América Latina e do mundo!

Se os juros não caem a culpa é do boquirroto Lula e de quem acreditou que ele viria para “pacificar” o Brasil.

Se não fosse o BC, com 1 mês de desgoverno a inflação hoje já teria explodido. pic.twitter.com/i8YX8CwPJI — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) February 8, 2023

A irritação de Lula é crescente. Sua falta de compromisso com a responsabilidade fiscal e com o povo SALTA aos olhos. O aumento exorbitante de gastos adotado por seu governo não pode ser pago duas vezes pela população! Sua sanha populista pode sair muito CARA ao povo brasileiro pic.twitter.com/Oo22liTDdn — Carla Zambelli (@Zambelli2210) February 8, 2023

O Banco Central tem, por lei, autonomia para cumprir a meta de inflação que o governo determina. Não é correto reclamar do banco quando quem não está cumprindo a sua parte na área fiscal é o governo. — Luiz Lima (@Oficialluizlima) February 8, 2023

A inflação prejudica os pobres e o @LulaOficial parece desconhecer isso.

Existe um déficit fiscal contratado e por isso ao @BancoCentralBR só lhe resta manter os juros elevados. — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) February 7, 2023