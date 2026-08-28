Oposição questiona política do gás de cozinha e apresenta novo projeto

A atual política de preços para o gás liquefeito de petróleo – chamado gás de botijão – voltou a ser alvo de questionamentos da oposição. Em reação, o deputado Capitão Alden protocolou um projeto de lei para tratar do tema e apresentou um requerimento de informação ao Ministério de Minas e Energia.

A proposta sugere o aperfeiçoamentos na Lei do Petróleo para reforçar a segurança do abastecimento do GLP residencial, ampliar a transparência do mercado e aprimorar os mecanismos de rastreabilidade.

Em paralelo, o requerimento de informação pede esclarecimentos da pasta que permitam ao Legislativo avaliar possíveis distorções na comercialização e precificação do produto.

“O gás de cozinha é um item essencial para milhões de famílias brasileiras. Precisamos garantir que qualquer benefício ou política pública voltada à redução de preços chegue efetivamente ao consumidor residencial, com transparência e fiscalização adequadas”, afirmou Alden.