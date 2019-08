Oposição pressiona Bolsonaro após VEJA revelar paradeiro de Queiroz

Parlamentares de oposição ao governo de Jair Bolsonaro (PSL) repercutem na manhã desta sexta-feira, 30, a capa de VEJA que responde à pergunta que o Brasil inteiro se faz: “Onde está Queiroz?”. A reportagem exclusiva revela que o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, Fabrício Queiroz, hoje vive no Morumbi e frequenta o hospital Albert Einstein para tratar um câncer de intestino — que se agravou. O assunto “Acharam o Queiroz” é o mais comentado do Twitter.

“Acharam o Queiroz! Resta saber se agora a justiça fará uma condução coercitiva para que ele possa depor sobre as várias dúzias de laranjas que ajudou a colocar nos gabinetes da família Bolsonaro”, escreveu o ex-senador petista Lindbergh Farias, em sua conta no Twitter. O presidenciável do Psol nas eleições de 2018, Guilherme Boulos questiona quem banca o ex-assessor. “Acharam o Queiroz. E não foi a PF do Moro. A questão agora é quem paga sua estadia no Morumbi e suas consultas no Albert Einstein. Com a palavra, a família Bolsonaro.”

Acharam o Queiroz! Resta saber se agora a justiça fará uma condução coercitiva para que ele possa depor sobre as várias dúzias de laranjas que ajudou a colocar nos gabinetes da família Bolsonaro. #FalaQueiroz #PartidoSódeLaranjas pic.twitter.com/C6X6waYuye — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) August 30, 2019

O deputado Paulo Pimenta colocou em xeque a atuação da Polícia Federal em localizar o ex-assessor. “O Departamento da @policiafederal em São Paulo fica a 12 quilômetros de distância do bairro do Morumbi, onde jornalistas acharam o Queiroz. Incompetência ou omissão determinada por @SF_Moro e @jairbolsonaro para que não seja revelado o elo com o crime organizado das milícias?”, tuitou.

O Departamento da @policiafederal em São Paulo fica a 12 quilômetros de distância do bairro do Morumbi, onde jornalistas acharam o Queiroz. Incompetência ou omissão determinada por @SF_Moro e @jairbolsonaro para que não seja revelado o elo com o crime organizado das milícias? — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) August 30, 2019

O deputado Paulo Teixiera (PT-SP) questiona: “E aí @jairbolsonaro. O que você tem a dizer do patrimônio e da origem dos recursos do Queiroz? Acharam o Queiroz: ‘Agora é saber quem paga a estadia no Morumbi e as consultas no Einstein'”. Sua colega Erika Kokay fez coro: “ACHARAM O QUEIROZ! E o laranjal rendeu frutos: Queiroz mora do Morumbi e faz tratamento no Albert Einstein! Quem paga a conta?”

Ex-aliado de Bolsonaro e expulso do PSL, o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) também foi ao Twitter pressionar o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal em busca de explicações. “Aqui está o malandro Queiroz .Agora precisam ser rápidos ou ele vai sumir mais 8 meses ou morrer . A justiça vai se calar ? O MP nada vai fazer e o STF ? Ahhh lembrei o Toffoli agora é o melhor amigo do Bolsonaro .Tinha me esquecido disso.”