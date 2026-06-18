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Política

Oposição no Congresso aproveitará operação contra Wagner para constranger governo

Opositores de Lula veem 'fio de esperança' para desestabilizar petista em um momento em que presidente abria vantagem em pesquisas de intenção de voto

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 08h11 | Atualizado em 18 jun 2026, 08h22
Rogério Marinho Credito: Waldemir Barreto/Agencia Senado
Rogério Marinho, senador do PL e líder da oposição // (Waldemir Barreto/Ag. Senado)
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Oposição no Congresso aproveitará operação contra Wagner para constranger governo Priorize VEJA no Google

Parlamentares da oposição pretendem explorar o máximo possível a operação da PF contra o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, para tentar constranger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Palácio do Planalto.

Opositores de Lula veem no novo capítulo das investigações em torno do Banco Master um “fio de esperança” para desestabilizar o  petista em um momento em que presidente abria vantagem em relação a Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República, nas pesquisas de intenção de voto.

A revelação da relação entre Flávio e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, foi determinante para que o primogênito de Jair Bolsonaro perdesse o fôlego que vinha apresentando nos levantamentos desde o início do ano.

Nesta quinta-feira, Wagner foi um dos alvos da 9ª fase da Operação Compliance Zero, consequência da investigação da PF que apura um suposto esquema bilionário de fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça ligado ao Master.

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O primeira capítulo dessa exposição deve acontecer já nesta quinta-feira, durante a sessão do Congresso prevista para hoje, que analisará vetos presidenciais.

Um dos caminhos que pode ser adotado é ir escalando o constrangimento a Lula caso Wagner seja mantido à frente da liderança do governo no Congresso.

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