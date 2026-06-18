Oposição no Congresso aproveitará operação contra Wagner para constranger governo

Parlamentares da oposição pretendem explorar o máximo possível a operação da PF contra o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, para tentar constranger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Palácio do Planalto.

Opositores de Lula veem no novo capítulo das investigações em torno do Banco Master um “fio de esperança” para desestabilizar o petista em um momento em que presidente abria vantagem em relação a Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República, nas pesquisas de intenção de voto.

A revelação da relação entre Flávio e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, foi determinante para que o primogênito de Jair Bolsonaro perdesse o fôlego que vinha apresentando nos levantamentos desde o início do ano.

Nesta quinta-feira, Wagner foi um dos alvos da 9ª fase da Operação Compliance Zero, consequência da investigação da PF que apura um suposto esquema bilionário de fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça ligado ao Master.

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O primeira capítulo dessa exposição deve acontecer já nesta quinta-feira, durante a sessão do Congresso prevista para hoje, que analisará vetos presidenciais.

Um dos caminhos que pode ser adotado é ir escalando o constrangimento a Lula caso Wagner seja mantido à frente da liderança do governo no Congresso.