Oposição já tem data para retomar pressão por reforma administrativa
Vira e mexe o tema volta à tona, mas o timing nunca ajuda, o que determina que a proposição volte para a gaveta.
Assim que a eleição passar, parlamentares da oposição devem ampliar a pressão para que a Mesa Diretora da Câmara resgate assim que possível a análise de uma reforma administrativa.
Vira e mexe o tema volta à tona, mas o timing nunca ajuda.
Eles querem garantir que o assunto virará prioridade do Congresso no ano que vem, assim que o ano legislativo começar.
Por isso, logo após a disputa eleitoral, devem começar a abordar a importância de arrancar 2027 se debruçando sobre o tema.
Finalmente entenderam que o assunto tem mais chances de prosperar caso seja apreciado o mais distante possível das eleições.