Oposição já tem data para retomar pressão por reforma administrativa

Assim que a eleição passar, parlamentares da oposição devem ampliar a pressão para que a Mesa Diretora da Câmara resgate assim que possível a análise de uma reforma administrativa.

Vira e mexe o tema volta à tona, mas o timing nunca ajuda.

Eles querem garantir que o assunto virará prioridade do Congresso no ano que vem, assim que o ano legislativo começar.

Por isso, logo após a disputa eleitoral, devem começar a abordar a importância de arrancar 2027 se debruçando sobre o tema.

Continua após a publicidade

Finalmente entenderam que o assunto tem mais chances de prosperar caso seja apreciado o mais distante possível das eleições.