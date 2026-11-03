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Política

‘Oposição home office’ de Flávio Bolsonaro pode funcionar? O que diz cientista político

Especialista avalia que atuação dos irmãos Bolsonaro nos Estados Unidos pode abrir espaço para outras lideranças da direita

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 21h54
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‘Oposição home office’ de Flávio Bolsonaro pode funcionar? O que diz cientista político Priorize VEJA no Google

A tentativa de Flávio e Eduardo Bolsonaro de fazer oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a partir dos Estados Unidos pode enfrentar dificuldades e abrir espaço para outras lideranças da direita brasileira. A avaliação é do cientista político Elias Tavares, que participou do programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal. Para o especialista, a ausência física dos irmãos compromete a capacidade de articulação política e de mobilização de apoiadores. “É uma oposição home office, à distância”, afirmou. (este texto é um resumo do vídeo acima)

A análise ocorre às vésperas da Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), prevista para acontecer entre os dias 4 e 7 de novembro, em Palm Beach, na Flórida. Eduardo Bolsonaro tem participação confirmada como palestrante em um dos painéis, enquanto há expectativa de que Flávio acompanhe o irmão, embora sua presença não tenha sido oficialmente anunciada. O evento é apontado como uma oportunidade para os dois articularem uma atuação internacional coordenada contra o governo Lula.

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Por que a oposição à distância pode não funcionar?

Segundo Elias Tavares, a presença física continua sendo fundamental para uma oposição que pretende conquistar protagonismo político. O cientista político destacou que a própria campanha de Flávio Bolsonaro demonstrou a importância da mobilização nas ruas e do contato direto com os eleitores.

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“É muito difícil eles conseguirem ser de fato uma oposição”, afirmou. Para Tavares, os irmãos podem continuar alimentando o bolsonarismo entre os apoiadores que consideram correta a decisão de Flávio de deixar o país. Isso, entretanto, não significa que conseguirão exercer a mesma influência política de uma atuação presencial no Brasil.

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O especialista considera que a estratégia pode funcionar como instrumento de comunicação e mobilização de uma parcela dos apoiadores, mas apresenta limitações práticas. “Serve para narrativa”, resumiu, ao avaliar o alcance da oposição conduzida dos Estados Unidos

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Quem pode ocupar o espaço deixado por Flávio Bolsonaro?

Na avaliação do cientista político, a ausência dos irmãos pode transferir o protagonismo da oposição para outras figuras da direita, especialmente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e Michelle Bolsonaro.

O risco apontado por Elias Tavares é que a atuação no exterior acabe criando um espaço político que outras lideranças poderão ocupar. Na sua avaliação, a estratégia pode preservar o discurso de oposição entre os apoiadores dos irmãos, mas não necessariamente se traduzir em protagonismo nas articulações políticas dentro do Brasil.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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Estados Unidos
Flávio Bolsonaro
Michelle Bolsonaro
Tarcísio Gomes de Freitas
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