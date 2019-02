Oposição diz que, com 100% do PP, votos pró-impeachment vão passar de 380

Deputados do comitê parlamentar pró-impeachment atualizaram para mais de 380 os votos pela aprovação do parecer na Câmara, mais do que os 368 contabilizados na noite de sábado.

As negociações no PP entraram pela madrugada neste domingo. O comando do partido convocou deputados que estavam indecisos ou contra o impeachment e avisou que não aceitará as dissidências na votação de hoje. Depois da ofensiva, o presidente do partido, senador Ciro Nogueira (PI), disse a interlocutores que 100% da bancada na Câmara deverá votar a favor do impedimento da presidente Dilma Rousseff.

De acordo com o deputado Mendonça Filho (DEM-PE), que lidera o comitê, será uma “grande surpresa” se a aprovação da continuidade do processo de impeachment da presidente não ultrapassar 370 votos.

(Com Estadão Conteúdo)