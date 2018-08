Num estado governado pelo PT desde 2007, a principal chapa de oposição ao governador Rui Costa, encabeçada por José Ronaldo (DEM), escolheu como vice uma integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) para tentar evitar o quarto governo petista consecutivo na Bahia.

A médica Mônica Bahia foi uma das líderes dos protestos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, e, em seu primeiro discurso como candidata, incitou seus correligionários contra o PT. A tarefa da oposição, entretanto, não será fácil. Pesquisa do Paraná Pesquisas, de maio, mostra que Rui Costa tem 58,8% das intenções de voto e se elegeria ainda no primeiro turno.

As três últimas vitórias petistas no estado têm sido assim. Ex-ministro nos governos Lula e Dilma, Jaques Wagner se elegeu em 2006 e 2010 com 52% e 63,83% dos votos, respectivamente. Nestas eleições, ele será candidato ao Senado. Em 2014, Rui Costa recebeu 54,53% dos votos.

No levantamento, José Ronaldo alcança apenas 9,5%. Ele é ex-prefeito de Feira de Santana, a segunda maior cidade baiana, e foi escolhido após a desistência de ACM Neto a disputar o pleito. ACM preferiu terminar seu mandato à frente da Prefeitura de Salvador, onde tem mais de 70% de aprovação. O prefeito tentou costurar alianças com partidos do chamado centrão, como PP e PR, que pertencem à coligação de Rui Costa, mas falhou ao tentar atraí-los para a oposição.

Paraná Pesquisas – 28/05/2018

Rui Costa (PT) – 58,8%

José Ronaldo (DEM) – 9,5%

João Henrique (PRTB) – 5,8%

Marcos Mendes (PSOL) – 1,8%

João Santana (MDB) – 1,3%

Marcos Maurício (PSDC) – 0,9%

Nenhum – 15,8%

Não sabe – 5,9%

Conheça os candidatos ao governo da Bahia:

Célia Sacramento (Rede), ex-vice-prefeita de Salvador

Vice: José Itamário dos Santos (Rede)

Coligação: Rede, Patriota

João Henrique (PRTB), ex-prefeito de Salvador

Vice: Alberto Magalhães Pimentel Júnior (PSL)

Coligação: PRTB, PSL

João Santana (MDB), ex-ministro da Integração Nacional

Vice: Jeane Alves Cruz (MDB)

Coligação: MDB, DC, PSDC

José Ronaldo (DEM), ex-prefeito de Feira de Santana

Vice: Mônica Bahia (PSDB)

Coligação: DEM, PSDB, PSC, PTB, PRB, PV, SD, PSL, PPS, PHS, PPL, Pros

Marcos Mendes (PSOL), geólogo

Vice: Dona Mira (PSOL)

Rui Costa (PT), governador da Bahia

Vice: João Felipe de Souza Leão (PP)

Coligação: PT, PSD, PP, PR, PSB, PCdoB, PDT, PRP, PMB, Podemos, Avante, PTC, PMN e Pros

Orlando Andrade (PCO), carteiro

Vice: Silvano Alves de Souza (PCO)