Oposição articula CPMI para investigar atuação de braço de inteligência da PF

Encabeçada pelo deputado Marcel van Hattem, a oposição no Congresso Nacional está mobilizada na coleta de assinaturas para abertura de uma CPMI que apure a atuação do braço de inteligência da PF.

Caso saia do papel, colegiado se debruçará sobre a produção de relatórios da inteligência da PF que teriam revelado o monitoramento de conversas do ministro André Mendonça, do STF.

Foi com base nesses documentos que Alexandre de Moraes, do STF, solicitou a abertura de investigação contra Mendonça por suspeitas de improbidade administrativa e abuso de autoridade.

De acordo com o magistrado, o colega de Corte teria usurpado funções de investigação da PF em medidas adotadas nas operações “Sem Desconto” e “Compliance Zero”. Teria ainda agido com parcialidade e quebrado a cadeia de custódia de provas apreendidas.

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No pedido de abertura da comissão parlamentar de inquérito, van Hattem defende que é preciso esclarecer quem determinou a produção dos relatórios, com qual finalidade e de que forma eles foram utilizados.

A ideia dos opositores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é protocolar o pedido de CPMI antes mesmo do primeiro turno para poder explorar o tema eleitoralmente.