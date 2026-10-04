Oposição aposta em recálculo de rota de Alcolumbre após PL dominar eleição por cadeiras no Senado

Antes mesmo do fim da apuração dos votos, lideranças da oposição já apostam que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recalculará a rota imediatamente diante do amplo domínio do PL nas disputas por cadeiras da Casa.

Após meses em crise com o Palácio do Planalto, o amapaense se reaproximou do presidente Luiz Inácio Lula da Silva semanas antes do primeiro turno.

Um dos gestos mais recentes ao petista foi a decisão de pautar para a próxima terça-feira a PEC do fim da escala 6×1 no plenário do Senado.

Opositores de Lula acreditam que o chefe do Congresso pisará no freio para ter chances de ser reconduzido no comando da Casa em fevereiro.

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