Oposição aposta em recálculo de rota de Alcolumbre após PL dominar eleição por cadeiras no Senado
Opositores de Lula acreditam que o chefe do Congresso pisará no freio para ter chances de ser reconduzido no comando da Casa em fevereiro
Antes mesmo do fim da apuração dos votos, lideranças da oposição já apostam que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recalculará a rota imediatamente diante do amplo domínio do PL nas disputas por cadeiras da Casa.
Após meses em crise com o Palácio do Planalto, o amapaense se reaproximou do presidente Luiz Inácio Lula da Silva semanas antes do primeiro turno.
Um dos gestos mais recentes ao petista foi a decisão de pautar para a próxima terça-feira a PEC do fim da escala 6×1 no plenário do Senado.
Opositores de Lula acreditam que o chefe do Congresso pisará no freio para ter chances de ser reconduzido no comando da Casa em fevereiro.