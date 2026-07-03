Oposição a Lula larga na frente na disputa pelos maiores estados do país

A oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece em vantagem na corrida aos governos estaduais em seis dos dez maiores eleitorais do Brasil, segundo levantamento feito por VEJA com base em pesquisas feitas em abril, maio, junho e julho. Esse recorte representa 75% do eleitorado total do país.

No maior colégio eleitoral do país, a oposição lidera e pode levar no primeiro turno com o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), um dos principais aliados políticos do presidenciável de oposição Flávio Bolsonaro (PL).

Em Minas Gerais, segundo maior estado, o líder da pesquisa é o senador Cleitinho Azevedo, também do Republicanos. Embora vez ou outra elogie e apoie iniciativas de Lula, ele vem sendo cotado para ser o palanque de Flávio no estado.

A oposição também aparece à frente na Bahia (com ACM Neto, do União Brasil), no Paraná (com Sergio Moro, do PL), no Ceará (com Ciro Gomes, do PSDB) e em Santa Catarina (com Jorginho Mello, do PL).

Lulistas

Já Lula tem apenas um candidato liderando que pode ser considerado seu aliado: o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), que está com larga vantagem na disputa pelo comando do Rio de Janeiro e pode liquidar a fatura ainda no primeiro turno.

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O petista ainda tem uma aliada em boa posição no Rio Grande do Sul, com a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), neta do ex-governador Leonel Brizola, mas ela está empatada na margem de erro com o deputado oposicionista Luciano Zucco (PL).

Independentes

Em outros dois estados, o líder da corrida não pode ser considerado nem lulista nem oposição a Lula: Raquel Lyra (PSD) em Pernambuco e Daniel Santos (Podemos) no Pará. Ambos mantêm posição de neutralidade na corrida presidencial, embora flertem com o eleitorado petista e bolsonarista.

Veja abaixo um resumo da corrida nos dez maiores colégios eleitorais:

SÃO PAULO

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(Paraná Pesquisas – maio)

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 45,6%

Fernando Haddad (PT): 34,1%

MINAS GERAIS

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(Real Time Big Data – maio)

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 35%

Alexandre Kalil (PDT): 14%

RIO DE JANEIRO

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(Paraná Pesquisas – junho)

Eduardo Paes (PSD): 54,2%

Douglas Ruas (PL): 14,6%

BAHIA

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(Paraná Pesquisas – junho)

ACM Neto (União Brasil): 47,8%

Jerônimo Rodrigues (PT): 38,7%

PARANÁ

(Paraná Pesquisas – maio)

Sergio Moro (PL): 42,3%

Requião Filho (PDT): 19,9%

RIO GRANDE DO SUL

(Real Time Big Data – junho)

Juliana Brizola (PDT): 37%

Luciano Zucco (PL): 32%

PERNAMBUCO

(Datafolha – junho)

Raquel Lyra (PSD): 48%

João Campos (PSB): 43%

CEARÁ

(Paraná Pesquisas – junho)

Ciro Gomes (PSDB): 46,6%

Elmano de Freitas (PT): 33,9%

PARÁ

(Quaest – abril)

Daniel Santos (Podemos): 22%

Hana Ghassan (MDB): 19%

SANTA CATARINA

(Instituto Neokemp – junho)

Jorginho Mello (PL): 52,3%

João Rodrigues (PSD): 20,4%