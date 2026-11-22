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Políticos questionam o timing de ações da Polícia Federal sob o comando de Andrei Rodrigues, cotado para novo ministério. Enquanto investigados veem perseguição em apurações sobre emendas, casos envolvendo aliados e familiares do governo federal enfrentam ritmo mais lento. Leia a reportagem.

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Com o empoderamento pessoal do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, desgastado depois do episódio que levou à troca de dois subordinados que conduziam investigações sobre o Banco Master, políticos de diferentes matizes partidários passaram a listar operações policiais controversas que, para eles, deveriam acender uma luz de alerta no governo por causa de uma possível politização da PF.

Esse tipo de discurso, como se sabe, é extremamente conveniente aos investigados, embora não sejam desprezíveis as coincidências de timing para fustigar representantes da oposição e a inapetência por avançar em alvos ligados ao governo.

As críticas a Rodrigues ganham corpo no momento em que o presidente Lula se prepara para recriar o Ministério da Segurança Pública, pasta que será responsável por coordenar o enfrentamento a organizações criminosas e que tem o próprio Andrei como possível ministeriável.

Quando era presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira (PP-AL) afirmava a quem quisesse ouvir que se sentia perseguido pelo ministro Flávio Dino, relator dos processos que tentam moralizar o uso do dinheiro público das emendas parlamentares, e então superior hierárquico de Andrei. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e o deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA), também mencionados em investigações sobre emendas, compartilhavam do mesmo diagnóstico.

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Na Operação Overclean, por exemplo, que apura fraudes em licitações e desvio de emendas parlamentares, a PF esbarrou no nome do deputado Elmar coincidentemente na época em que ele aparecia como favorito na eleição da Presidência da Câmara. É bom que se diga, porém, que um primo de Elmar foi flagrado jogando 220. 000 reais em dinheiro vivo pela janela – episódio mencionado taxativamente em uma das decisões do ministro do STF.

As mesmas investigações revelaram que a chefe de gabinete de Alcolumbre, que concorre à reeleição ao Senado a partir de fevereiro, é citada como um contato relevante para os suspeitos de desviar recursos públicos por meio de uma parceria com o empresário Marcos Moura, conhecido como Rei do Lixo.

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Quando tentava emplacar um sucessor na Câmara, o senador eleito Arthur Lira teve o assessor Luciano Cavalcante investigado pelo suposto desvio de dinheiro para a compra milionária de kits para aulas de robótica em escolas públicas de Alagoas. Na época, foram encontradas anotações de pagamentos atrelados ao nome “Arthur”. A investigação, no entanto, foi anulada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, e Lira reclamou diretamente a Dino sobre o timing da batida policial.

Em outra vertente, a Operação Ragnarok, da Polícia Civil baiana, depois transferida para a Polícia Federal, apurou a participação do senador reeleito e ex-ministro da Casa Civil Rui Costa em um esquema de desvio de 48 milhões de reais para comprar respiradores médicos. Após mais de seis anos de investigação, a PF não indiciou Costa. O consórcio presidido por ele quando era governador da Bahia se envolveu em um golpe milionário que deixou estados da região Nordeste sem aparelhos respiradores em plena pandemia.

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Por fim, ao avançar sobre o esquema bilionário de desvios de aposentados e pensionistas, a Polícia Federal esbarrou no nome do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. Como mostrou VEJA, ele era sócio informal da lobista Roberta Luchsinger em uma ofensiva para abrir portas do governo do pai em troca de dinheiro. Neste caso, porém, o ímpeto da PF parece ter esmorecido. Lulinha, que mora na Espanha, nunca foi ouvido em depoimento, e o caso avança a passos morosos.