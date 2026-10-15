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Política

Operação Unha e Carne: PF encontra dinheiro vivo escondido em adega; vídeo

Total de R$ 40 mil em espécie foi apreendido na casa de inspetor da Polícia Civil

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 13h14 | Atualizado em 15 out 2026, 13h19
Homem de barba e óculos, vestindo uniforme camuflado, agachado e olhando para dentro de um armário de madeira. No chão, à frente, três maços de dinheiro amarrados com elásticos. Dentro do armário, garrafas de vinho e taças
Dinheiro encontrado em adega pela PF na Operação Unha e Carne (PF/Divulgação)
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A Polícia Federal encontrou, dentro da 8ª fase da Operação Unha e Carne, 40 mil reais em espécie escondidos dentro de uma adega. O dinheiro, camuflado entre vinhos caros, estava numa residência em Camboinhas, bairro de mansões em Niterói, que pertenceria ao inspetor da Polícia Civil José Carlos Alves de Souza Júnior, preso nesta quinta-feira, 15. Também foram presos Márcio Canella (União Brasil), deputado estadual eleito com a segunda maior votação do estado, o ex-chefe da Polícia Civil Marcus Amin e outros três inspetores da corporação – Christiano Gaspar Fernandes (secretário de Ordem Urbana de Belford Roxo) ; Giovanni Gaspar Fernandes; e Pablo Jukia Felix Ferreira, o Pablo Russo.

Eles fariam parte de uma organização criminosa que usava postos de combustíveis para lavar dinheiro. O esquema teria movimentado mais de R$ 7,6 bilhões entre 2020 e 2026. José Carlos Júnior, o dono da adega com dinheiro, exerceria papel na estrutura econômica, mas usaria a esposa para ocultar sua participação. 

Ele, de acordo com a PF, teria como função distribuir valores entre integrantes da organização e agentes públicos. O inspetor ainda é citado como possível autor de ameaças contra um ex-sócio que cobrava dinheiro. 

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