Operação Unha e Carne: PF encontra dinheiro vivo escondido em adega; vídeo

A Polícia Federal encontrou, dentro da 8ª fase da Operação Unha e Carne, 40 mil reais em espécie escondidos dentro de uma adega. O dinheiro, camuflado entre vinhos caros, estava numa residência em Camboinhas, bairro de mansões em Niterói, que pertenceria ao inspetor da Polícia Civil José Carlos Alves de Souza Júnior, preso nesta quinta-feira, 15. Também foram presos Márcio Canella (União Brasil), deputado estadual eleito com a segunda maior votação do estado, o ex-chefe da Polícia Civil Marcus Amin e outros três inspetores da corporação – Christiano Gaspar Fernandes (secretário de Ordem Urbana de Belford Roxo) ; Giovanni Gaspar Fernandes; e Pablo Jukia Felix Ferreira, o Pablo Russo.

Eles fariam parte de uma organização criminosa que usava postos de combustíveis para lavar dinheiro. O esquema teria movimentado mais de R$ 7,6 bilhões entre 2020 e 2026. José Carlos Júnior, o dono da adega com dinheiro, exerceria papel na estrutura econômica, mas usaria a esposa para ocultar sua participação.

Ele, de acordo com a PF, teria como função distribuir valores entre integrantes da organização e agentes públicos. O inspetor ainda é citado como possível autor de ameaças contra um ex-sócio que cobrava dinheiro.

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