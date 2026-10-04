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Política

Operação de segurança das eleições passa de 200 ocorrências e tem Nordeste na liderança de casos

Propaganda irregular e compra de votos concentram maioria dos registros até as 11h, aponta Ministério da Justiça

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 12h46 | Atualizado em 4 out 2026, 13h11
Dois policiais federais, de costas, vestindo coletes pretos com POLÍCIA FEDERAL em letras douradas, conversam em frente a um prédio branco com detalhes roxos e árvores ao fundo. Uma pessoa de blusa clara e outra de blusa escura caminham ao longe
Polícia Federal nas eleições 2026 (Polícia Federal/Divulgação)
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O boletim mais recente da Operação de Segurança das Eleições 2026, com dados registrados até as 11h, contabiliza 214 ocorrências em todo o país — das quais 175 são crimes eleitorais.

De acordo com o relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a propaganda eleitoral irregular lidera os registros, com 71 casos, seguida por compra de votos e corrupção eleitoral (46) e práticas de boca de urna (19).

No mesmo período, foram apreendidos 108.560 reais em espécie, 5.557 itens de campanha, 13 veículos e quatro armas, além do registro de três conduções à polícia. A região Nordeste lidera as infrações, concentrando 43,5% dos casos registrados no país.

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Novas atualizações serão publicadas com o avanço da votação até às 17h00 (horário de Brasília).

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Dados da PF até 12h30

A Polícia Federal também publicou um balanço parcial das ações da corporação nas primeiras horas de votação. As diligências resultaram, até às 12h30 (horário de Brasília), na instauração de seis inquéritos policiais e 18 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) lavrados.

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Os agentes da PF também conduziram 59 pessoas e apreenderam 789.828,50 reais em bens e valores, sendo mais de 383 mil reais em dinheiro em espécie. Assim como o relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública, os dados da instituição sofrem atualizações e podem sofrer alterações à medida que novos registros e investigações forem consolidadas nos sistemas.

Vale ressaltar que, enquanto, o boletim da Polícia Federal foca nos inquéritos e apurações de crimes eleitorais, o documento do MJSP consolida ocorrências imediatas registradas pelas forças policiais durante o dia de votação.

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