Operação de segurança das eleições passa de 200 ocorrências e tem Nordeste na liderança de casos

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A Operação de Segurança das Eleições 2026 registrou 214 ocorrências até as 11h, das quais 175 são crimes eleitorais. A propaganda irregular lidera os casos, seguida por compra de votos e boca de urna. Foram apreendidos mais de 108 mil reais e diversos itens. O Nordeste concentra 43,5% das infrações.

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O boletim mais recente da Operação de Segurança das Eleições 2026, com dados registrados até as 11h, contabiliza 214 ocorrências em todo o país — das quais 175 são crimes eleitorais.

De acordo com o relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a propaganda eleitoral irregular lidera os registros, com 71 casos, seguida por compra de votos e corrupção eleitoral (46) e práticas de boca de urna (19).

No mesmo período, foram apreendidos 108.560 reais em espécie, 5.557 itens de campanha, 13 veículos e quatro armas, além do registro de três conduções à polícia. A região Nordeste lidera as infrações, concentrando 43,5% dos casos registrados no país.

Novas atualizações serão publicadas com o avanço da votação até às 17h00 (horário de Brasília).

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Dados da PF até 12h30

A Polícia Federal também publicou um balanço parcial das ações da corporação nas primeiras horas de votação. As diligências resultaram, até às 12h30 (horário de Brasília), na instauração de seis inquéritos policiais e 18 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) lavrados.

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Os agentes da PF também conduziram 59 pessoas e apreenderam 789.828,50 reais em bens e valores, sendo mais de 383 mil reais em dinheiro em espécie. Assim como o relatório do Ministério da Justiça e Segurança Pública, os dados da instituição sofrem atualizações e podem sofrer alterações à medida que novos registros e investigações forem consolidadas nos sistemas.

Vale ressaltar que, enquanto, o boletim da Polícia Federal foca nos inquéritos e apurações de crimes eleitorais, o documento do MJSP consolida ocorrências imediatas registradas pelas forças policiais durante o dia de votação.