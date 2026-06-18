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Política

Operação da PF contra Jaques Wagner coloca Lula diante de escolha delicada

Operação contra o líder do governo no Senado coloca Planalto em posição defensiva e embaralha narrativas entre aliados e oposição, avalia cientista político

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 21h04
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A operação da Polícia Federal contra Jaques Wagner, líder do governo no Senado, colocou o presidente Lula diante de um dos dilemas políticos mais sensíveis da pré-campanha: manter um aliado histórico no cargo ou promover seu afastamento para reduzir o desgaste do governo. No VEJA em Foco, a apresentadora Marcela Rahal discutiu os impactos do caso com o cientista político da FGV Marco Antônio Teixeira.

Para Teixeira, o peso político da investigação decorre diretamente da posição ocupada por Wagner. “É alguém da absoluta confiança de Lula”, afirmou. Mais do que um senador influente, Wagner é hoje o principal articulador do governo na Casa, responsável por defender e negociar pautas estratégicas do Planalto.

A demissão resolveria o problema político?

Segundo Marco Antônio Teixeira, um afastamento imediato ajudaria Lula a criar distância institucional da crise, mas abriria outro flanco: o de abandonar publicamente um dos aliados mais leais de sua trajetória política.

“Se tivesse uma atitude imediata de afastamento, ele poderia se distanciar do problema, mas poderia condenar publicamente seu líder de governo também”, disse.

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Na avaliação do cientista político, esse é justamente o impasse presidencial. Demitir Wagner agora poderia ser interpretado como uma tentativa de contenção de danos, mas também como sinal de fragilidade política.

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Lula perdeu o melhor momento para trocar o líder?

Para Teixeira, o momento politicamente mais favorável para uma substituição já passou. Segundo ele, Lula poderia ter promovido a troca após desgastes anteriores na articulação política, especialmente após falhas atribuídas a Wagner nas negociações institucionais do governo.

“Não é momento para demitir o Jaques Wagner”, afirmou.

Segundo o analista, caso a substituição tivesse ocorrido antes, o impacto da operação da PF seria menor, já que Wagner apareceria apenas como um senador investigado — e não como o líder formal do governo no Congresso.

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Durante o programa, Marcela Rahal destacou que Wagner afirmou ter recebido uma ligação de solidariedade do presidente. Lula, porém, evitou discutir qualquer mudança na liderança.

Esse gesto de apoio preserva o aliado no curto prazo, mas pode aumentar o custo político para o Planalto caso surjam novos desdobramentos da investigação. Para Teixeira, cada nova revelação tende a aumentar a pressão sobre o presidente. “Hoje o líder de governo de plantão é o Jaques Wagner. É ele o envolvido nas revelações”, disse.

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O Planalto está sem saída?

O cientista político avalia que o caso criou uma armadilha política para Lula. Se mantiver Wagner, o presidente se expõe ao desgaste contínuo da crise. Se o afastar, enfraquece a própria base política no Senado e sinaliza recuo sob pressão.

Nesse cenário, a tendência é de cautela. O Planalto deve evitar decisões precipitadas enquanto aguarda a consolidação das investigações e mede os impactos políticos do caso.

Ao fim da entrevista, Marco Antônio Teixeira resumiu o cenário de instabilidade que se desenha para os próximos meses: “De tédio, ninguém vai morrer na política nos próximos meses.”

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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