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Política

Operação apreende R$ 320 mil em endereços ligados a deputado no Rio

Val Ceasa é suspeito de envolvimento com o TCP; armas e munições também foram apreendidos com outros alvos da investigação

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 13h11 | Atualizado em 18 jun 2026, 13h23
Várias pilhas de dinheiro em notas de real, incluindo cédulas de 5, 10, 50, 100 e 200, sobre uma superfície escura. Ao fundo, uma placa preta com MPRJ CSI em vermelho e parte de uma camiseta preta com POLÍCIA CIVIL em branco
Operação que investiga Val Ceasa apreendeu 320 mil reais em dinheiro vivo. (Divulgação/MPRJ/.)
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Operação apreende R$ 320 mil em endereços ligados a deputado no Rio Priorize VEJA no Google

A operação do Ministério Público do Rio que fez buscas contra o deputado estadual Roosevelt Barreto Barcelos (PRD), o Val Ceasa, apreendeu 320.000 reais em espécie em endereços ligados ao parlamentar. Os investigadores também apreenderam armas e munições com outros alvos da investigação.

Na casa do deputado, no Iarajá, na zona norte da capital, haviam 164.000 reais. O restante do dinheiro estava em outros imóveis ligados a Val Ceasa. Ele é investigado por suspeita de envolvimento com o Terceiro Comando Puro (TCP), a segunda maior facção do Rio.

Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio. Segundo a investigação, o deputado agiu para tentar impedir a demolição de um “resort” do TCP

O gabinete do deputado na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) foi palco de buscas. Em nota, a Alerj afirmou que está à disposição para “prestar toda a colaboração necessária ao andamento das investigações”. “A Alerj reitera que atua com austeridade e compromisso com o povo fluminense”, diz o texto. VEJA pediu manifestação do parlamentar.

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