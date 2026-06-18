Operação apreende R$ 320 mil em endereços ligados a deputado no Rio

A operação do Ministério Público do Rio que fez buscas contra o deputado estadual Roosevelt Barreto Barcelos (PRD), o Val Ceasa, apreendeu 320.000 reais em espécie em endereços ligados ao parlamentar. Os investigadores também apreenderam armas e munições com outros alvos da investigação.

Na casa do deputado, no Iarajá, na zona norte da capital, haviam 164.000 reais. O restante do dinheiro estava em outros imóveis ligados a Val Ceasa. Ele é investigado por suspeita de envolvimento com o Terceiro Comando Puro (TCP), a segunda maior facção do Rio.

Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio. Segundo a investigação, o deputado agiu para tentar impedir a demolição de um “resort” do TCP.

O gabinete do deputado na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) foi palco de buscas. Em nota, a Alerj afirmou que está à disposição para “prestar toda a colaboração necessária ao andamento das investigações”. “A Alerj reitera que atua com austeridade e compromisso com o povo fluminense”, diz o texto. VEJA pediu manifestação do parlamentar.