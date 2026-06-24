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Política

ONG reage à decisão do Senado de dificultar aborto legal em crianças vítimas de estupro

No início do mês, o PDL que limita direitos reprodutivos avançou em votação simbólica, em um processo que levou exatos 1 minuto e 42 segundos

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 11h30
Panfletos com CELULAR ABORTO em primeiro plano, com um bar movimentado à noite, sob tendas verdes iluminadas por luzes. Pessoas sentadas em mesas, conversando. Ao fundo, prédios e um poste de luz urbana. O céu está escuro
ONG Cepia promove uma série de ações em defesa dos direitos reprodutivos e do acesso ao aborto legal e seguro (Divulgação/Divulgação)
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ONG reage à decisão do Senado de dificultar aborto legal em crianças vítimas de estupro Priorize VEJA no Google

Em reação à decisão do Senado de aprovar projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos de uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que regulamenta o direito de menores vítimas de violência sexual ao aborto legal, a ONG Cepia promove a partir desta quinta-feira, no Rio de Janeiro, uma série de ações em defesa dos direitos reprodutivos e do acesso ao aborto legal e seguro.

Agora derrubada pelo Congresso, a resolução do Conanda orientava hospitais e serviços de saúde a oferecer acolhimento especializado, escuta protegida e medidas para evitar que vítimas de violência sexual fossem submetidas a novos constrangimentos durante o atendimento.

No início do mês, o PDL avançou em votação simbólica, em um processo que levou exatos 1 minuto e 42 segundos, o que gerou ampla repercussão negativa, principalmente pela ausência de um debate em torno de um tema que divide a sociedade.

Até por isso, a medida, que foi aprovada em 2 de junho e seguiu para promulgação, está na gaveta do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre.

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A programação da Cepia inclui projeções urbanas, debate público na Livraria Blooks, em Botafogo, e uma faixa aérea na orla carioca.

Para a organização, a discussão ganha ainda mais relevância diante do avanço da violência sexual no país.

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De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, o Brasil registrou 87.545 vítimas de estupro e estupro de vulnerável em 2024, o maior número da série histórica.

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