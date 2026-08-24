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Política

Onde Lula vence Flávio — e onde Flávio supera Lula — no segundo turno, segundo nova pesquisa BTG/Nexus

Levantamento detalha o confronto entre o presidente e o candidato do PL em diferentes segmentos do eleitorado

Por Da Redação 24 ago 2026, 07h12 | Atualizado em 24 ago 2026, 12h01
Lula, com barba e cabelos grisalhos, veste camisa azul listrada e paletó escuro, olhando para a direita. Ao lado, um homem de cabelos escuros e olhos claros, usando terno e gravata azul, olha para cima e para a esquerda
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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A nova pesquisa BTG/Nexus, que mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 46% e Flávio Bolsonaro (PL) com 45% em um eventual segundo turno, revela também como as intenções de voto nos dois candidatos se distribuem entre homens e mulheres, grupos religiosos e regiões do país. Os recortes ajudam a mostrar a composição dos eleitorados em uma disputa que permanece em empate técnico.

Como homens e mulheres votam?

Entre os homens entrevistados, 53% declaram voto em Flávio Bolsonaro e 39% em Lula. Outros 7% dizem que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, enquanto 1% não soube ou não respondeu.

Entre as mulheres, Lula registra 52% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro, 37%. Branco, nulo ou nenhum representam 8%, e 2% não souberam responder.

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Como fica a disputa entre católicos e evangélicos?

O recorte por religião também apresenta distribuições distintas. Entre os católicos, Lula tem 48% e Flávio Bolsonaro, 43%. Branco, nulo ou nenhum somam 7%, enquanto 2% não souberam ou não responderam.

Entre os evangélicos, Flávio registra 59% e Lula, 33%. Outros 7% optam por branco, nulo ou nenhum dos dois e 1% não respondeu.

No grupo que declara outras religiões, os percentuais são de 48% para Lula e 42% para Flávio. Entre os entrevistados sem religião, Lula marca 63% e Flávio, 24%; 11% dizem que votariam em branco, nulo ou em nenhum, e 1% não respondeu.

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O que mostram os números em cada região?

No Nordeste, Lula registra 57% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro tem 35%, 7% escolheriam branco, nulo ou nenhum e 1% não soube responder.

No Sul, Flávio aparece com 54%, Lula com 37%, branco, nulo ou nenhum somam 7%, e 2% não responderam.

No Norte e Centro-Oeste, agrupados pela pesquisa, Flávio tem 53% e Lula, 38%. Outros 8% declaram branco, nulo ou nenhum, e 1% não respondeu.

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No Sudeste, Lula registra 46% e Flávio, 44%. Branco, nulo ou nenhum representam 9% e 1% não soube responder.

E como o voto se distribui por renda e escolaridade?

A pesquisa também detalha o segundo turno segundo renda familiar. Entre quem recebe até um salário mínimo, Lula tem 57%, Flávio, 29%, e 10% afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum. Na faixa entre um e dois salários mínimos, os percentuais são de 49% para Lula e 40% para Flávio.

Entre os que recebem de dois a cinco salários mínimos, Lula registra 42% e Flávio, 49%. Na faixa acima de cinco salários mínimos, os dois aparecem com 41% e 53%, respectivamente.

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Por escolaridade, Lula registra 51% entre os entrevistados com ensino fundamental, 43% entre os de ensino médio e 43% entre os que têm ensino superior. Flávio tem, respectivamente, 37%, 48% e 50% nesses três grupos.

A 11ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.006 pessoas por telefone entre os dias 21 e 23 de agosto. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-009028/2026. Os dados do confronto nacional e dos segmentos constam do relatório da pesquisa divulgado pelo BTG Pactual e pela Nexus.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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