Onde Lula vence Flávio — e onde Flávio supera Lula — no segundo turno, segundo nova pesquisa BTG/Nexus
Levantamento detalha o confronto entre o presidente e o candidato do PL em diferentes segmentos do eleitorado
A nova pesquisa BTG/Nexus, que mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 46% e Flávio Bolsonaro (PL) com 45% em um eventual segundo turno, revela também como as intenções de voto nos dois candidatos se distribuem entre homens e mulheres, grupos religiosos e regiões do país. Os recortes ajudam a mostrar a composição dos eleitorados em uma disputa que permanece em empate técnico.
Como homens e mulheres votam?
Entre os homens entrevistados, 53% declaram voto em Flávio Bolsonaro e 39% em Lula. Outros 7% dizem que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, enquanto 1% não soube ou não respondeu.
Entre as mulheres, Lula registra 52% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro, 37%. Branco, nulo ou nenhum representam 8%, e 2% não souberam responder.
Como fica a disputa entre católicos e evangélicos?
O recorte por religião também apresenta distribuições distintas. Entre os católicos, Lula tem 48% e Flávio Bolsonaro, 43%. Branco, nulo ou nenhum somam 7%, enquanto 2% não souberam ou não responderam.
Entre os evangélicos, Flávio registra 59% e Lula, 33%. Outros 7% optam por branco, nulo ou nenhum dos dois e 1% não respondeu.
No grupo que declara outras religiões, os percentuais são de 48% para Lula e 42% para Flávio. Entre os entrevistados sem religião, Lula marca 63% e Flávio, 24%; 11% dizem que votariam em branco, nulo ou em nenhum, e 1% não respondeu.
O que mostram os números em cada região?
No Nordeste, Lula registra 57% das intenções de voto, Flávio Bolsonaro tem 35%, 7% escolheriam branco, nulo ou nenhum e 1% não soube responder.
No Sul, Flávio aparece com 54%, Lula com 37%, branco, nulo ou nenhum somam 7%, e 2% não responderam.
No Norte e Centro-Oeste, agrupados pela pesquisa, Flávio tem 53% e Lula, 38%. Outros 8% declaram branco, nulo ou nenhum, e 1% não respondeu.
No Sudeste, Lula registra 46% e Flávio, 44%. Branco, nulo ou nenhum representam 9% e 1% não soube responder.
E como o voto se distribui por renda e escolaridade?
A pesquisa também detalha o segundo turno segundo renda familiar. Entre quem recebe até um salário mínimo, Lula tem 57%, Flávio, 29%, e 10% afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum. Na faixa entre um e dois salários mínimos, os percentuais são de 49% para Lula e 40% para Flávio.
Entre os que recebem de dois a cinco salários mínimos, Lula registra 42% e Flávio, 49%. Na faixa acima de cinco salários mínimos, os dois aparecem com 41% e 53%, respectivamente.
Por escolaridade, Lula registra 51% entre os entrevistados com ensino fundamental, 43% entre os de ensino médio e 43% entre os que têm ensino superior. Flávio tem, respectivamente, 37%, 48% e 50% nesses três grupos.
A 11ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.006 pessoas por telefone entre os dias 21 e 23 de agosto. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-009028/2026. Os dados do confronto nacional e dos segmentos constam do relatório da pesquisa divulgado pelo BTG Pactual e pela Nexus.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.