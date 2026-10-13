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Política

Onde Flávio vence Lula — e onde o presidente supera o senador, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus

Pesquisa revela diferenças expressivas por sexo, idade, região, renda, escolaridade e religião no primeiro levantamento do instituto sobre o segundo turno

Por Da Redação 13 out 2026, 07h36 | Atualizado em 13 out 2026, 09h52
Lula e Flávio Bolsonaro: pesquisa aponta segundo turno
Lula e Flávio Bolsonaro (./AFP)
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Onde Flávio vence Lula — e onde o presidente supera o senador, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus Priorize VEJA no Google

A primeira pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta terça-feira, 13, sobre o segundo turno mostra que a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro assume configurações bastante diferentes conforme o perfil do eleitor. Embora Flávio apareça numericamente à frente no cenário geral estimulado, com 48% contra 45%, Lula lidera em segmentos importantes, como mulheres, jovens, nordestinos e eleitores de menor renda.

Flávio, por sua vez, registra percentuais superiores entre homens, eleitores de 25 a 59 anos, moradores do Sul, Sudeste e Norte/Centro-Oeste, além das faixas de renda acima de um salário mínimo. Os cruzamentos ajudam a mostrar onde cada candidatura concentra suas maiores forças nesta etapa da disputa.

Como homens e mulheres se dividem entre Lula e Flávio?

A diferença por sexo é uma das mais marcantes do levantamento. Entre os homens, Flávio Bolsonaro aparece com 57%, enquanto Lula registra 36%. Outros 5% dizem votar em branco ou nulo e 1% não sabe ou não respondeu.

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Entre as mulheres, o cenário se inverte. Lula alcança 54% e Flávio, 39%. Branco ou nulo somam 4%, enquanto 3% não sabem ou não responderam.

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Quem aparece à frente entre os mais jovens?

Lula registra seu melhor desempenho por idade entre os eleitores de 16 a 24 anos: 57%, contra 39% de Flávio. Outros 4% declaram voto branco ou nulo.

Nas duas faixas seguintes, Flávio passa à frente. Entre os eleitores de 25 a 40 anos, o senador tem 52% e Lula, 40%; dos 41 aos 59 anos, são 50% para Flávio e 41% para o presidente. Entre quem tem 60 anos ou mais, Lula aparece numericamente à frente, com 49% contra 44%.

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Em quais regiões Lula e Flávio têm vantagem?

O Nordeste é a região em que Lula registra seu maior percentual: 61%, contra 32% de Flávio Bolsonaro. Outros 3% dizem votar em branco ou nulo e 4% não sabem ou não responderam.

Nas demais regiões agrupadas pela pesquisa, Flávio aparece à frente. No Norte/Centro-Oeste, tem 56% contra 41% de Lula. No Sudeste, são 51% a 41%. No Sul, Flávio registra 57% e Lula, 36%.

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Como a escolaridade altera o cenário?

Entre os eleitores com ensino fundamental, Lula aparece com 52%, enquanto Flávio tem 39%. Nesse grupo, 3% declaram branco ou nulo e 6% não sabem ou não responderam.

A situação se inverte entre os eleitores com maior escolaridade. No ensino médio, Flávio registra 52% e Lula, 42%. Entre aqueles com ensino superior, o senador tem 53%, contra 41% do presidente.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que acontece quando o eleitorado é dividido por renda?

A renda produz uma das divisões mais claras da pesquisa. Entre quem recebe até um salário mínimo, Lula aparece com 58% e Flávio, com 32%. Outros 3% votam em branco ou nulo e 7% não sabem ou não responderam.

A partir da faixa seguinte, Flávio passa a registrar percentuais maiores. Entre quem recebe de um a dois salários mínimos, ele tem 47% e Lula, 44%. De dois a cinco salários, são 50% para Flávio e 43% para Lula. Acima de cinco salários mínimos, o senador chega a 57%, enquanto o presidente registra 40%.

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Como católicos e evangélicos se dividem?

Entre os católicos, Lula aparece numericamente à frente, com 51%, enquanto Flávio registra 44%. Outros 2% dizem votar em branco ou nulo e 3% não sabem ou não responderam.

Entre os evangélicos, a diferença muda de direção: Flávio alcança 58%, contra 32% de Lula. Branco ou nulo somam 8% e 3% não sabem ou não responderam.

Lula também aparece à frente entre os entrevistados de outras religiões, com 51% contra 46%, e entre aqueles que dizem não ter religião, com 56% contra 37% de Flávio.

Quais são os principais redutos de cada candidato?

Os maiores percentuais de Lula entre os segmentos apresentados pela BTG/Nexus aparecem no Nordeste, com 61%, entre os eleitores de até um salário mínimo, com 58%, e entre jovens de 16 a 24 anos, também com 57%. O presidente alcança ainda 56% entre pessoas sem religião e 54% entre mulheres.

Flávio registra 58% entre evangélicos e chega a 57% entre homens, moradores do Sul e eleitores com renda acima de cinco salários mínimos. Também alcança 56% no Norte/Centro-Oeste e supera a marca de 50% entre pessoas com ensino médio ou superior.

Qual a metodologia da pesquisa?

A 17ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 10 e 12 de outubro. A margem de erro geral é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07997/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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