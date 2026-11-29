A omissão de informações já conhecidas sobre o caso Master do relatório que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, entregou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, tem ajudado o líder oposicionista Rogério Marinho (PL-RN) em sua campanha pelo comando do Senado.

Como noticiou o jornal O Globo, o documento não cita o contrato com valor total de 131 milhões de reais entre o Master e o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes e nem tampouco 47 mensagens de texto trocadas por ele com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Além disso, a transação em que um fundo da órbita do Master comprou as cotas que o fundo de investimentos da família do ministro Dias Toffoli tinha no resort Tayayá também ficou de fora do relatório da PF. O chefe da corporação tirou do caso dois delegados que haviam produzido uma primeira versão do relatório que continha todas essas informações.

Um dos principais argumentos de Marinho pela necessidade de mudança na cúpula do Senado é o de que, sob a gestão de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o Legislativo teria se eximido de sua função de investigar magistrados da Corte sobre os quais pesam suspeitas de relações impróprias com Vorcaro e o Master.

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Vistas por vários parlamentares como tentativas de viabilizar um mega-acordão para livrar autoridades dos Três Poderes de qualquer investigação pelo caso Master, as omissões do relatório da Polícia Federal têm aparecido nas conversas que Marinho costura com atuais e futuros colegas para se apresentar como o único candidato à presidência do Senado que pode recolocar o Congresso em equilíbrio institucional com o Executivo e o Judiciário.

Além dele, também se candidata no campo da oposição a líder do Progressistas Tereza Cristina (MS), ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro.

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Em audiência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Andrei Rodrigues negou qualquer interferência irregular na elaboração do relatório, disse que a remoção de dois delegados da coordenação do caso Master se deu por “quebra de confiança” e garantiu que entregaria ao presidente do STF ambos os relatórios produzidos: a versão inicial e aquela refeita por ordem dele por alegadamente não se adequar ao pedido de Fachin.