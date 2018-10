Seja por iniciativa da Justiça Eleitoral ou de agentes policiais locais, universidades públicas têm sido alvo de ações de autoridades motivadas por suspeitas de suposta propaganda eleitoral. As críticas às medidas alertam para o risco de censura.

No Rio de Janeiro, o Tribunal Regional Eleitoral mandou a faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF) remover de sua fachada uma bandeira com os dizeres “Direito UFF Antifascista”.

De acordo com o diretor da faculdade Wilson Filho, que cumpriu a determinação, a Justiça Eleitoral considerou a manifestação dos estudantes como uma campanha negativa contra o candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL).

A determinação foi da juíza Maria Aparecida da Costa Barros, que citou haver doze denúncias por propaganda irregular no campus e que fiscais encontraram material com mensagens em favor de Fernando Haddad (PT) e associando Bolsonaro ao ódio e ao fascismo.

A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro emitiu uma nota de protesto, afirmando que a Justiça Eleitoral tenta censurar a livre expressão de estudantes e professores, além invadir a autonomia universitária.

“A manifestação livre, não alinhada a candidatos e partidos, não pode ser confundida com propaganda eleitoral”, diz nota da entidade. “Quaisquer restrições nesse sentido, levadas a efeito, sobretudo, por agentes da lei, sob o manto, como anunciado, de ‘mandados verbais’, constituem precedentes preocupantes e perigosos para a nossa democracia”, conclui.

Professores e alunos relataram outros casos de intervenção em outras universidades. No Pará, o professor Mário Brasil Xavier foi interpelado por um policial para interrogá-lo a respeito de sua ideologia. Segundo os relatos, uma aluna, filha do policial, não gostou da abordagem do docente sobre fake news.

Fiscais da Justiça Eleitoral também entraram na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) em busca de propaganda política. A UFCG recebeu um mandado de busca e apreensão por material favorável à campanha de Fernando Haddad (PT).

No Rio Grande do Sul, o ex-governador petista Tarso Genro afirmou ter sido impedido de proferir uma aula aberta sobre fascismo na UFRGS. “Se o Judiciário entende que proferir uma aula ‘aberta’ numa Universidade – sobre o fascismo – é ataque a um candidato numa eleição presidencial, é porque ele reconhece que está concorrendo um fascista, que então deve ser protegido de uma crítica procedente”, escreveu no Twitter.

Universidade Estadual da Paraíba, teve visita para barrar um debate sobre autoritarismo e fascismo hoje! Já começou a perseguição. pic.twitter.com/IhTvtEGiao — Bruna Cristina Lima (@Bruna_historia) October 26, 2018

@eduguim @cynaramenezes @zehdeabreu @berocorreia Universidade Federal de Campina Grande sofre ação de busca e apreensão da Policia Federal. Motivo principal: A publicação do "manifesto" abaixo.

Tempos difíceis e sombrios. pic.twitter.com/dqEWugDHPc — Éder Rotondano (@erotondano) October 25, 2018

(Com Agência Brasil)