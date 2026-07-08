OAB e Stanford lançam pesquisa sobre IA na advocacia

A OAB Nacional lançará, em parceria com a Universidade de Stanford, por meio do Deliberative Democracy Lab, e com o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), uma pesquisa para avaliar os impactos da Inteligência Artificial na advocacia brasileira.

O estudo integra o Plano Nacional de Integração da Inteligência Artificial na Advocacia (PNIAA) e servirá de base para a elaboração das diretrizes da OAB sobre o uso ético, seguro e responsável da tecnologia na profissão.

A pesquisa será realizada em duas etapas. Primeiro, a advocacia responderá a um questionário eletrônico enviado ao e-mail cadastrado na Ordem. Depois, parte dos participantes será convidada para uma deliberação nacional on-line com especialistas brasileiros e estrangeiros, utilizando a metodologia desenvolvida pelo Deliberative Democracy Lab.

Os selecionados receberão certificação internacional emitida pela Universidade de Stanford.

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Além de identificar como a Inteligência Artificial vem sendo utilizada pelos profissionais, o levantamento buscará apontar os principais desafios e oportunidades da transformação digital na advocacia. Os resultados vão subsidiar as diretrizes da OAB para o uso da tecnologia na profissão.