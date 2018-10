OAB e AMB se manifestam após vídeo de filho de Bolsonaro

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) se manifestaram, neste domingo, após a divulgação do vídeo em que o deputado federal eleito, Eduardo Bolsonaro, diz que “para fechar o STF basta um cabo e um soldado”.

Na filmagem, gravada em julho, mas que só veio à tona neste final de semana, o deputado mais votado em São Paulo responde uma pergunta sobre uma hipotética ação do Exército, caso o STF tente impedir seu pai, Jair Bolsonaro, que lidera as pesquisas de intenção de voto, de assumir a presidência da República.

“Cara, se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não”, disse o filho do presidenciável.

O presidente da OAB, Cláudio Lamachia, destacou o “papel fundamental que o Supremo Tribunal Federal tem cumprido neste momento de crise”. Disse, ainda, que o Tribunal “tem usado a Constituição para “como guia para enfrentar os difíceis problemas que lhe são colocados” e que, portanto, é “obrigação do Estado defender o STF”. “Chamamos atenção, especialmente, para o papel fundamental que o Supremo Tribunal Federal tem cumprido neste momento de crise. O mais importante tribunal do país tem usado a Constituição como guia para enfrentar os difíceis problemas que lhe são colocados, da forma como deve ser. É obrigação do Estado defender o STF”, afirma Lamachia.

A presidente em exercício da AMB, Renata Gil, afirmou que “os magistrados brasileiros não se curvam a ataques de qualquer natureza ou a pressões externas”. “O Brasil vive a plenitude de sua democracia. Nossas instituições são fortes e consolidadas. O Poder Judiciário é independente, e os magistrados brasileiros não se curvam a ataques de qualquer natureza ou a pressões externas. Seguimos firmes no propósito institucional de assegurar a paz social e entregar justiça à sociedade”, declarou Renata Gil.