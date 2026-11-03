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Política

O voto de Flávio Bolsonaro na PEC da Segurança Pública

O ex-candidato à Presidência está nos Estados Unidos desde a semana passada, após fugir do Brasil depois de perder a eleição

Por Redação 3 nov 2026, 20h57 | Atualizado em 3 nov 2026, 20h57
Homem de meia-idade, cabelo escuro e grisalho, vestindo camisa polo azul-marinho e mochila preta, descendo escada de avião. Sua expressão é séria, olhando para baixo. Uma mão feminina segura o corrimão azul ao lado. Na fuselagem branca, avisos em inglês e espanhol: NO HAND GRIP e HOT DO NOT TOUCH.
Flávio Bolsonaro desembarca com a família em Miami, nos Estados Unidos - 28/10/2026 (Ricardo Arduengo/AFP)
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O voto de Flávio Bolsonaro na PEC da Segurança Pública Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registrou presença na sessão desta terça-feira, 3, do Senado, quando a Casa aprovou a Proposta de Emenda à Constituição da Segurança Pública. O ex-candidato à Presidência, que está nos Estados Unidos desde a semana passada, após fugir do Brasil depois de perder para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição, votou a favor da PEC.

A PEC recebeu 73 votos a favor e nenhum contrário no primeiro turno e 75 votos a favor e nenhum contrário no segundo turno.

A proposta, que foi aprovada em março pela Câmara, foi defendida por Lula ao longo da corrida eleitoral como uma das principais bandeiras de seu governo. A PEC prevê uma integração entre as polícias estaduais em torno de um sistema para combate do crime em todo o Brasil.

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