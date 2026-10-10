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Política

O voto da amiga de Lulinha no primeiro turno das eleições

Roberta Luchsinger contou a amigos que anulou voto para presidente por estar chateada com Lula após ser chamada de pilantra pelo presidente

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 out 2026, 17h02
Mulher loira sorridente, de blazer vermelho e camiseta cinza, faz um L com a mão, ao lado de homem idoso de barba branca e camisa azul, ambos sorrindo para a câmera
Roberta Luchsinger e Lula (//Reprodução)
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Amiga de Lulinha, a empresária Roberta Luchsinger confidenciou a alguns amigos que está chateada com o presidente Lula e, por isso, se recusou a votar nele no primeiro turno das eleições. Incomodada por ter sido chamada publicamente de “pilantra” pelo petista em pelo menos três ocasiões, a lobista contou a pessoas próximas que decidiu anular seu voto para presidente da República — mas só para presidente da República.

Desde que passou a ser investigada pela Polícia Federal (PF) por suspeitas de praticar tráfico de influência com ajuda do filho mais velho do presidente, Luchsinger começou a sofrer ataques não só por parte de opositores do PT, como também do próprio presidente.

Os mais recentes foram feitos na semana passada durante uma entrevista concedida por Lula ao podcast Flow. Na ocasião, o petista voltou a classificar a empresária como pilantra e a chamou de “Vorcaro feminino” – alusão a Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que está preso por ter sido acusado de participar da maior fraude bancária da história do Brasil.

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“Agora, pelo que eu sei, ela é uma pilantra muito grande. Ela muito se assemelha ao Vorcaro, porque o Vorcaro conseguiu enganar um monte de gente e ela também parece que enganou um monte de gente. Deve ser o Vorcaro feminino, porque ela conseguiu passar por muita gente, conversar com muita gente. Pelo que sei de conversa no celular, mente muito”, disse o presidente durante a entrevista. ” Chegou a dizer o seguinte: ‘o Lula me ofereceu um cargo que eu queria no governo’. Isso é coisa de malandro”, complementou.

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A amigos, Luchsinger relatou desapontamento com outros políticos do PT que concorreram às eleições. A empresária chegou a comentar com alguns deles que tinha a intenção de votar  em Fernando Haddad para o governo de São Paulo, mas desistiu ao perceber que o ex-ministro da Fazenda endossou parte das críticas feitas contra ela.

Pessoas que integram o círculo íntimo da lobista relatam que ela votou em Tarcísio de Freitas (Republicanos), que concorria à reeleição e derrotou Haddad no primeiro turno, com 62,65% dos votos.

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No primeiro turno, Luchsinger optou por votar no fim da tarde, de boné, para evitar eventuais hostilidades.

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