O voo solo do ex-chefe do Ministério Público do Rio nas urnas

Na trilha de autoridades que trocaram as carreiras jurídicas pela vida política, como o ex-juiz Sergio Moro e o ex-procurador da República Deltan Dallagnol, chefe da Operação Lava Jato, o ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro Luciano Mattos será candidato ao Senado pelo nanico PRTB. Ele deixou os quadros do Ministério Público fluminense em fevereiro, após mais de 30 anos na instituição, e reativou a inscrição de advogado, mas dois meses depois mudou os planos, acertou a filiação e assumiu o comando da sigla no estado.

Entre os candidatos ao Senado, o promotor aposentado declarou o maior patrimônio: R$ 3,9 milhões. Conhecido pelo trânsito no meio jurídico – sempre fez questão de participar das posses e eventos em outros estados e, sobretudo, em Brasília -, Luciano Mattos tentará surfar na bandeira do combate ao crime. A preocupação com a segurança pública está no topo de prioridades do eleitor fluminense.

A estreia nas urnas é um voo solo – ele é o único candidato do PRTB no Rio de Janeiro nesta eleição, além dos próprios suplentes, Murilo Romero e Ricardo Fernandes. A disputa pelo Senado tem duas vagas em jogo neste ano. Benedita da Silva (PT) e Marcelo Crivella (Republicanos) despontam como favoritos nas pesquisas.