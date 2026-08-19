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Política

O voo solo do ex-chefe do Ministério Público do Rio nas urnas

Luciano Mattos deixou a instituição em fevereiro, após mais de 30 anos, e agora lança candidatura ao Senado pelo nanico PRTB com patrimônio declarado de R$ 3,9 milhões

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 19h07
Procurador geral de Justiça do Rio fala sobre Marielle
Ex-procurador-geral de Justiça do Rio será candidato ao Senado. (Reprodução/VEJA)
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Na trilha de autoridades que trocaram as carreiras jurídicas pela vida política, como o ex-juiz Sergio Moro e o ex-procurador da República Deltan Dallagnol, chefe da Operação Lava Jato, o ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro Luciano Mattos será candidato ao Senado pelo nanico PRTB. Ele deixou os quadros do Ministério Público fluminense em fevereiro, após mais de 30 anos na instituição, e reativou a inscrição de advogado, mas dois meses depois mudou os planos, acertou a filiação e assumiu o comando da sigla no estado.

Entre os candidatos ao Senado, o promotor aposentado declarou o maior patrimônio: R$ 3,9 milhões. Conhecido pelo trânsito no meio jurídico – sempre fez questão de participar das posses e eventos em outros estados e, sobretudo, em Brasília -, Luciano Mattos tentará surfar na bandeira do combate ao crime. A preocupação com a segurança pública está no topo de prioridades do eleitor fluminense.

A estreia nas urnas é um voo solo – ele é o único candidato do PRTB no Rio de Janeiro nesta eleição, além dos próprios suplentes, Murilo Romero e Ricardo Fernandes. A disputa pelo Senado tem duas vagas em jogo neste ano. Benedita da Silva (PT) e Marcelo Crivella (Republicanos) despontam como favoritos nas pesquisas.

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Eleições: Rio de Janeiro
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