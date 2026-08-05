O vídeo íntimo que colocou fogo na disputa ao governo do Pará

Após o vazamento de um vídeo íntimo de Daniel Santos, candidato ao governo do Pará, o político recebeu uma onda de manifestações nas redes sociais. Enquanto parte dos internautas ironizou o episódio, apoiadores e eleitores saíram em sua defesa e deixaram mensagens de solidariedade na publicação em que ele e a esposa, a deputada federal Alessandra Haber, comentam a repercussão do caso. No vídeo em questão, Daniel aparece fazendo sexo com outra mulher. O candidato não negou nem confirmou a autenticidade das imagens.

No posicionamento, o casal afirma que a vida privada diz respeito apenas à família e critica o uso do episódio como ferramenta política. “Não concordamos com essa forma baixa de fazer política, porque aqui a gente faz política com trabalho. E é assim que vamos continuar: firmes, fortes e unidos”, escreveram.

Nos comentários, alguns usuários recorreram à ironia, fazendo referências à expressão “família tradicional brasileira”. Em contrapartida, diversos seguidores declararam apoio ao candidato, com mensagens como “futuro governador” e votos de confiança para a continuidade da campanha.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade