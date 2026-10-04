O vexame das pesquisas para Presidência da República em 2026

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Grandes institutos de pesquisa falharam ao prever o resultado do primeiro turno da eleição presidencial. Flávio Bolsonaro liderou Luiz Inácio Lula da Silva com 47,21% dos votos válidos contra 44,95%, contrariando Datafolha, AtlasIntel, Quaest, Meio/Ideia e Real Time Big Data. Segundo turno confirmado.

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Todas as últimas previsões de grandes institutos de pesquisa erraram o resultado do primeiro turno na disputa para a Presidência da República. Datafolha, AtlasIntel, Quaest, Meio/Ideia e Real Time Big Data apontaram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terminaria este domingo, 4, liderando a disputa, mas foi o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) que se consagrou na dianteira.

Com 99,02% das urnas apuradas, o parlamentar do PL aparece com 47,21% dos votos válidos e a disputa está matematicamente definida, com um segundo turno a ser disputado no final do mês, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto isso, o petista aparece com 44,95% dos votos válidos.

No último levantamento do Datafolha, divulgado neste sábado, 3, Lula aparecia com 45% das intenções de voto, enquanto Flávio tinha 42%.

Na Quaest, também do sábado, 3, Lula apareceu com 46% das intenções de voto, enquanto o senador do PL tinha 45%.

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Já o AtlasIntel, ainda do sábado, deu o resultado praticamente invertido em relação à realidade, com o petista com 47%, e Flávio com 44,1%.

O Real Time Big Data, divulgado na quinta-feira, 1º, Lula teria 46% dos votos válidos, e Flávio 41%.

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Já na pesquisa do Meio/Ideia, Lula tinha 39,4% das intenções de votos totais ante 38,4% de Flávio Bolsonaro.