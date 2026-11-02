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Política

O único lugar do país onde Lula e Flávio Bolsonaro empataram no 2º turno

Em Marquinho, no interior do Paraná, o presidente e o senador registraram um inédito empate no segundo turno

Por Ricardo Chapola Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 16h48 | Atualizado em 2 nov 2026, 17h36
Lula, com barba grisalha e terno escuro, à esquerda, e o governador Tarcísio de Freitas, sorrindo e vestindo camisa branca com blazer preto, à direita
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT); e o senador Flávio Bolsonaro (PL) (Evaristo Sá/AFP/Ton Molina/Getty Images)
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O único lugar do país onde Lula e Flávio Bolsonaro empataram no 2º turno Priorize VEJA no Google

Uma cidade do interior do Paraná foi a única do país a registrar empate entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa pela Presidência da República.

Em Marquinho, cidade localizada a cerca de 400 quilômetros de Curitiba (PR), os dois principais candidatos ao Palácio do Planalto tiveram exatamente a mesma quantidade de votos: 1. 530.

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o município paranaense ainda contabilizou 25 votos brancos, 42 nulos e 748 abstenções. A cidade possui 4. 504 habitantes e 3. 875 eleitores aptos a votar.

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As estatísticas do TSE mostram que Lula conseguiu zerar a desvantagem que tinha em relação ao senador Flávio Bolsonaro no intervalo do primeiro para o segundo turno. Na primeira rodada de votação, o presidente obteve 136 votos a menos do que seu adversário.

Na ocasião, o petista conquistou 1. 337 votos dos eleitores de Marquinho, enquanto Flávio Bolsonaro, 1. 473. Então candidato do União Brasil, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ficou em terceiro lugar no primeiro turno, com 65 votos. Augusto Cury, então candidato do Avante, em quarto, com 62 votos, e Renan Santos, do Missão, em quinto, com apenas 33.

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Acredita-se que os votos dos três candidatos derrotados no primeiro turno acabaram migrando para Lula.

Fundada em 1994, a cidade de Marquinho, cuja economia está ligada ao agronegócio, especialmente ao cultivo de soja, é comandada por Elio Bolzon Junior, do MDB. O prefeito não declarou apoio a nenhum candidato à Presidência durante a campanha eleitoral.

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Em entrevistas aos jornais locais, Bolzon Junior afirmou que a cidade, embora dividida, não registrou qualquer ocorrência de confusão durante todo o período eleitoral. “A democracia é isso: todo mundo tem que se respeitar e respeitar a opinião do outro”, disse.

O prefeito emedebista foi reeleito sem dificuldade em 2024. Ele foi o único candidato a concorrer. Juninho, como é conhecido no município, obteve 84,48% dos votos válidos (2. 868), 318 votos brancos e 209 votos nulos.

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