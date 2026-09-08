O único dado positivo para Lula na nova pesquisa BTG/Nexus

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A pesquisa BTG/Nexus de 8 de setembro revela um cenário complexo para 2026. Lula avançou na intenção de voto espontânea para 39%, mas Flávio Bolsonaro lidera numericamente pela primeira vez em simulação de segundo turno. O levantamento também mostra alta fidelidade dos eleitores e um empate em potencial de voto.

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Em uma rodada marcada por resultados mais favoráveis a Flávio Bolsonaro no confronto direto, a pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 8. traz um dado positivo para Luiz Inácio Lula da Silva: o presidente avançou na intenção de voto espontânea do primeiro turno. Lula passou de 37% para 39% quando os entrevistados são questionados em quem votariam sem receber uma lista de candidatos.

Flávio Bolsonaro também oscilou para cima nesse levantamento, de 30% para 31%, enquanto Augusto Cury recuou de 8% para 6%. A parcela dos que não souberam ou não responderam caiu de 13% para 11%.

O avanço espontâneo ocorre ao mesmo tempo em que Lula manteve 39% no principal cenário estimulado e passou a aparecer numericamente atrás de Flávio pela primeira vez em uma simulação de segundo turno.

O que significa o avanço de Lula na pesquisa espontânea?

Na pesquisa espontânea, os entrevistados não recebem os nomes dos candidatos e precisam indicar por conta própria em quem pretendem votar.

Lula chegou a 39%, seu melhor resultado na série mostrada pela Nexus. Na rodada anterior, tinha 37%. Flávio passou de 30% para 31%, enquanto Cury caiu de 8% para 6%.

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Renan Santos aparece com 4%, Ronaldo Caiado tem 2% e Romeu Zema, 1%. Outros candidatos somam 1%. Brancos, nulos ou nenhum representam 6%, e 11% não souberam ou não responderam.

E como Lula aparece no primeiro turno estimulado?

Quando os entrevistados recebem a lista de candidatos, Lula permanece com os mesmos 39% da pesquisa anterior.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, passou de 33% para 35%, reduzindo numericamente de 6 para 4 pontos percentuais a distância para o presidente. A oscilação do senador está dentro da margem de erro.

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Augusto Cury marca 9%, depois de chegar a 11% na rodada anterior. Ronaldo Caiado e Renan Santos aparecem com 4% cada. Romeu Zema, Samara e Rui Costa Pimenta têm 1% cada. Brancos e nulos somam 3%, e 2% não souberam responder.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Por que o segundo turno é uma má notícia para o presidente?

No confronto direto, Flávio Bolsonaro aparece pela primeira vez numericamente à frente de Lula na série da BTG/Nexus.

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O senador tem 46% contra 45% do presidente. A diferença de 1 ponto percentual está dentro da margem de erro e configura empate técnico. Na rodada anterior, o resultado era o inverso: Lula tinha 46% e Flávio, 45%.

Lula também aparece numericamente atrás de Augusto Cury em outro cenário inédito de segundo turno. O candidato do Avante marca 45%, contra 43% do presidente, novamente em empate técnico.

Contra Ronaldo Caiado, Lula tem 46% a 43%. Diante de Zema, vence numericamente por 47% a 40%, e contra Renan Santos, por 47% a 39%.

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O eleitor de Lula está mais decidido?

Outro indicador mostra que a base do presidente está bastante consolidada.

Entre os que declaram voto em Lula no primeiro turno, 90% afirmam que a decisão já está tomada e não vai mais mudar. Outros 9% admitem trocar de candidato. Na rodada anterior, 85% dos eleitores de Lula diziam ter o voto consolidado.

Flávio também apresenta alta fidelidade: 84% de seus eleitores dizem que não pretendem mudar de escolha, enquanto 15% admitem fazê-lo.

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No conjunto de todos os candidatos, 81% dizem estar decididos e 17% ainda podem trocar de voto.

Como estão a rejeição e o potencial de voto de Lula?

A rejeição ao presidente permanece em 49%, mesmo percentual da rodada anterior. Flávio também ficou estável, com 50%.

Os dois aparecem empatados numericamente em potencial de voto, com 47% cada. No caso de Lula, 35% dizem que ele é o único candidato em quem votariam e 12% afirmam que poderiam escolhê-lo, mas também consideram outros nomes.

Flávio tem 26% de voto exclusivo e 21% de eleitores que poderiam votar nele ou em outro candidato.

A 13ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.002 eleitores por telefone entre os dias 4 e 7 de setembro. O levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%, e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06790/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.