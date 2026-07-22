🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

O trunfo que o governo Lula pode usar contra o tarifaço de Trump, segundo especialistas

Analistas ouvidos no Ponto de Vista veem negociação pragmática do governo como positiva e destacam a imprevisibilidade da estratégia da Casa Branca

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 13h13 | Atualizado em 22 jul 2026, 16h26
Continua após publicidade
O trunfo que o governo Lula pode usar contra o tarifaço de Trump, segundo especialistas Priorizar nos meus resultados Google

As tarifas de 25% impostas pelos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros entraram em vigor nesta quarta-feira, 22, e levaram o governo Lula a reforçar a estratégia de negociação, descartando uma retaliação imediata. A moderação, segundo especialistas, pode ser um trunfo do presidente no momento. O tema foi debatido no programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, com a participação do editor José Benedito da Silva e do economista Daniel Telles (este texto é um resumo do vídeo acima).

Ao comentar a resposta brasileira, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que a prioridade é buscar uma solução negociada. As novas tarifas foram anunciadas após uma investigação do governo dos Estados Unidos concluir que o Brasil adota práticas consideradas restritivas ao comércio, citando, entre outros pontos, o Pix e a regulação das plataformas digitais.

Como o governo pretende reduzir os impactos?

Com a entrada em vigor das tarifas, exportadoras aceleraram embarques para tentar escapar da nova cobrança. Pela regra americana, apenas cargas embarcadas antes da vigência da medida e internalizadas nos Estados Unidos até o prazo estabelecido ficam livres da sobretaxa. Ao mesmo tempo, o governo iniciou discussões com setores atingidos, como as indústrias de calçados e de autopeças, para estruturar medidas de compensação.

Siga

Quais empresas mais ganharam e perderam com o tarifaço dos EUA

Segundo José Benedito, a condução das negociações por Alckmin representa um fator de estabilidade. “Acho que é muito bom que o vice-presidente esteja à frente, porque a gente sabe o perfil político dele… É uma pessoa que faz as coisas com bastante moderação, com bastante prudência e que não é movida por gestos tempestuosos.”

Continua após a publicidade

O editor ressaltou que a chamada Lei da Reciprocidade deve ser vista como um instrumento para equilibrar medidas comerciais, e não como mecanismo automático de retaliação.

A negociação pode reverter as tarifas?

Apesar da postura conciliadora do governo, José Benedito demonstrou ceticismo quanto à possibilidade de uma reversão rápida da medida. “Eu não tenho muita esperança de que isso possa ser mudado.”

Na avaliação do editor, existe um componente político relevante por trás da decisão americana. “A administração trumpista vê o governo brasileiro atual como inimigo e tem intenção de influenciar na eleição brasileira.”

Continua após a publicidade

Enquanto negocia, o governo também discute linhas de crédito e ajustes tributários para reduzir os impactos sobre empresas exportadoras. Para Benedito, a crise cria uma oportunidade de aproximação entre o Palácio do Planalto e setores empresariais que historicamente mantiveram uma relação distante com o governo.

Por que o mercado reagiu com tranquilidade?

Apesar das novas tarifas, Daniel Telles observou que os mercados financeiros reagiram de forma relativamente positiva, com valorização da bolsa e queda do dólar. Segundo o economista, parte dessa reação decorre da percepção de que o Brasil possui hoje maior capacidade de diversificar mercados e estabelecer novas rotas comerciais.

Telles também destacou que produtos como grãos, carnes e café ficaram fora da sobretaxa. “Os Estados Unidos passam por uma certa pressão inflacionária… Esses aí não estão sendo sobretaxados.”

Continua após a publicidade

A crise pode favorecer o governo politicamente?

Questionado sobre os possíveis efeitos eleitorais do episódio, Telles afirmou que a postura adotada pelo governo até o momento pode ampliar sua interlocução com setores tradicionalmente mais resistentes. “Não ter subido o tom e aplicado logo a lei da reciprocidade… não ter feito isso num tom acalorado e escalando ainda mais a tensão diplomática foi positivo.”

O economista também avaliou que o aumento da tensão partiu principalmente das autoridades americanas e voltou a defender que o Brasil preserve uma postura pragmática nas negociações.

O que esperar dos próximos passos?

Na parte final da entrevista, Telles classificou como frágeis as justificativas técnicas apresentadas para a adoção das tarifas e afirmou que a estratégia americana mistura argumentos econômicos e políticos. Segundo ele, a principal característica da negociação neste momento é a imprevisibilidade. “Semana que vem a gente pode ter o Trump dizendo que está revogando essas tarifas e que o governo brasileiro é liderado por boas pessoas… Do ponto de vista de negociação, eu diria que é imprevisível.”

Continua após a publicidade

Para o economista, diante desse cenário, o desafio do Brasil passa por reduzir sua dependência do mercado americano e ampliar sua rede de parceiros comerciais.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Donald Trump
Luiz Inácio Lula da Silva
Ponto de Vista
tarifas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).