O trunfo de Flávio Bolsonaro para tentar fechar alianças com partidos do Centrão

Os dados animadores para a campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) apontados pela pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira, serão usados pelo primogênito de Jair Bolsonaro (PL) para atrair partidos do Centrão que hesitam em fechar uma coligação com a empreitada bolsonarista. De acordo com membros da campanha, partidos como Republicanos, Podemos, União Brasil e PP ouvirão que Flávio precisa do apoio ainda no primeiro turno, e não à frente, em um eventual segundo turno.

A pesquisa, portanto, servirá para mostrar que Flávio encontra-se em uma curva crescente de popularidade e tem chances de chegar à frente do presidente Lula, conforme a campanha evoluir. O levantamento mostra uma disputa presidencial mais apertada a menos de duas semanas do início da campanha eleitoral. Embora Lula permaneça na liderança em todos os cenários testados, Flávio reduziu a diferença tanto no primeiro quanto no segundo turno, recuperando terreno após meses de estabilidade.

O discurso, portanto, será o de que partidos que estiverem junto de Flávio desde o início da campanha terão espaços privilegiados em um eventual governo do candidato do PL.

No primeiro turno, Lula aparece com 41% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro alcança 37%. Em relação à rodada anterior da pesquisa, realizada no dia 27 de julho, o presidente oscilou um ponto percentual para baixo, enquanto o senador cresceu quatro pontos, reduzindo a vantagem de nove para quatro pontos percentuais. É a menor distância entre os dois desde abril, segundo a série histórica do instituto.

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Atrás dos dois aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 5%, Renan Santos (Missão), com 4%, e Romeu Zema (Novo), com 3%. Os demais candidatos registram percentuais inferiores e não alteram o quadro de polarização observado desde o início da série histórica da BTG/Nexus.

Confira os números:

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Lula: 41% (42% na última)

Flávio Bolsonaro: 37% (33% na última)

Ronaldo Caiado: 5% (6% na última)

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Renan Santos: 4% (5% na última)

Romeu Zema: 3% (3% na última)

Augusto Cury: 1%

Cabo Daciolo: 1%

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Samara Martins: 1%

Rui Costa Pimenta: 0%

Hertz Dias: 0%

Heró Bezerra: 0%

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Edmilson Costa: 0%

Nenhum/Branco/Nulo: 4% (6% na última)

Não sabe/Não respondeu: 3% (2% na última)