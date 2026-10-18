O ‘troco’ de Lula em Flávio sobre o voto de Jair Bolsonaro

No debate entre os candidatos ao Planalto deste domingo, 18, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu um “troco” no senador Flávio Bolsonaro quando foi questionado sobre o percentual de votos que tem entre a população carcerária. O petista respondeu incluindo na conta o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso em regime domiciliar por conta da condenação no caso do golpe de estado.

“Você pode explicar por que 73% dos presidiários votaram em você?”, disse Flávio Bolsonaro durante um dos blocos nos quais os candidatos tinham um tempo fechado e podiam fazer perguntas sobre quaisquer assuntos um ao outro.

Lula respondeu: “Eu quero que vote 100%, até teu pai”. Mais adiante, ele complementou: “Ele (Jair Bolsonaro) te conhece e ele sabe que eu sou melhor que você. Bolsonaro, vote em mim. Você conhece teu filho, você sabe que eu sou melhor do que ele”.

Pela primeira vez na disputa presidencial, Lula e Flávio Bolsonaro se enfrentaram em um debate. No primeiro turno, nenhum dos dois foram aos embates convocados pela imprensa.

O debate na TV Band foi marcado por trocas de acusações entre os adversários sobre os escândalos de corrupção que envolvem eles próprios diretamente ou aliados seus. Caso Master, Daniel Vorcaro, escândalo do INSS, caso Lulinha e filme Dark Horse foram alguns dos assuntos evocados pelos dois presidenciáveis.

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As últimas pesquisas presidenciais têm mostrado uma liderança numérica de Flávio Bolsonaro, mas ainda dentro da margem de erro nos levantamentos, o que torna qualquer resultado possível no próximo dia 26, data do 2° turno das eleições.

No último levantamento da Quaest, eles têm respectivamente 46% e 44% dos votos válidos. Já no Datafolha, a diferença é a mesma, mas os números divergem por um ponto: Flávio tem 47% das intenções de voto, enquanto Lula tem 45%. Ambos os institutos devem publicar novas pesquisas ao longo da semana que antecede o segundo turno.