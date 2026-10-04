O triunfo em família: Michelle, Carlos e Jair Renan são eleitos para o Congresso

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A eleição de 2026, com Flávio Bolsonaro sendo visto como um adversário mais fácil que Tarcísio, gerou surpresa no campo petista. Mesmo com investigações, Flávio e o clã Bolsonaro mostraram força nas urnas, com destaque para Michelle e Carlos. O antipetismo foi crucial, consolidando o poder da família em vários estados. Leia a análise completa.

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Quando Flávio Bolsonaro foi anunciado em dezembro do ano passado como o nome escolhido pelo pai para concorrer à Presidência da República em 2026, houve uma comemoração nada discreta entre auxiliares do presidente Lula. Àquela altura, a avaliação do petista e de integrantes do governo era a de que o senador dificilmente decolaria na intenção de votos e seria um candidato mais fácil de ser vencido do que o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), reeleito neste domingo.

Embora o passivo judicial de Flávio seja conhecido – ele foi investigado em um esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) – a descoberta de conversas suas com o banqueiro Daniel Vorcaro e a inclusão formal em um inquérito que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro na captação de recursos para o filme Dark Horse passaram a ser considerados pelo governo cruciais para desgastar o Zero Um e pavimentar o caminho para que o presidente Lula chegasse a um inédito quarto mandato. Não foi isso que aconteceu.

Na véspera do primeiro turno, Flávio e Lula apareciam tecnicamente empatados nos levantamentos dos principais institutos de pesquisa e, segundo Felipe Nunes, CEO da Quaest, foi detectada uma tendência de eleitores da direita ao voto útil. Cientistas políticos são unânimes em apontar o antipetismo como um catalisador fundamental para o desempenho de Flávio e, de resto, dos demais membros do clã bolsonarista que se apresentaram nas urnas neste domingo.

Michelle Bolsonaro foi eleita senadora pelo Distrito Federal, batendo políticos tradicionais de Brasília. A ex-primeira-dama, que chegou a romper com o enteado ao longo da campanha depois de o acusar de tê-la desrespeitado, conseguiur eleger também a aliada Bia Kicis (PL-DF), com quem fez campanha casada.

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Estranho no ninho catarinense, o ex-vereador Carlos Bolsonaro deixou mais de 20 anos como político municipal no Rio de Janeiro para tentar o Senado por Santa Catarina. O caminho estava congestionado com outros candidatos de perfil conservador, como a deputada Carol de Toni (PL) e o senador Esperidião Amin (PP), Carluxo não participou de nenhum debate ao longo da campanha, mas ainda assim conseguiu levar a segunda vaga ao Senado em um dos estados mais bolsonaristas do país. De Toni ficou em primeiro lugar.

Vereador em Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro, filho mais novo do ex-presidente Bolsonaro, utilizou o nome do pai Jair Bolsonaro (sem o Renan mesmo) ao se apresentar nas urnas — e também conquistou a vaga de deputado federal por Santa Catarina.