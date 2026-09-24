O tombo eleitoral de Raquel Lyra entre as mulheres de Pernambuco, segundo pesquisa

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A pesquisa Quaest mostra que a governadora Raquel Lyra perdeu força em Pernambuco após um vídeo polêmico sobre laqueadura. Seu adversário João Campos diminuiu a distância, principalmente entre as mulheres, que reagiram negativamente à declaração, acirrando a disputa pela reeleição no estado.

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A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), que tenta a reeleição, viu seu principal adversário, o ex-prefeito de Recife João Campos (PSB), diminuir a distância para ela nas intenções de votos, e a causa disso parece ser a mais recente crise que se abateu sobre a campanha dela depois do surgimento de um vídeo em que ela sugere fazer uma laqueadura sem que a paciente em questão soubesse.

Segundo pesquisa da Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23, no primeiro turno, Raquel caiu dois pontos, enquanto Campos subiu dois, ambos dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. No entanto, quando observadas apenas as intenções de voto das mulheres, tem-se que foi aberta uma distância de nove pontos entre eles. Atualmente, entre as mulheres de Pernambuco, João Campos tem 43% e Raquel Lyra tem 34% das intenções de votos. No levantamento anterior, o ex-prefeito tinha 39% contra 38% da governadora.

O cenário reflete o impacto do vídeo que veio à tona no final de semana passado — justamente quando a pesquisa começou a ser feita –, no qual Raquel Lyra aparece sugerindo que uma mulher pobre, mãe de sete filhos e gestante do oitavo, fosse submetida a uma laqueadura (cirurgia de esterilização feminina), sem que a paciente desse consentimento — o que é crime pela legislação brasileira. Clique aqui para conferir os detalhes do caso.

Segundo Felipe Nunes, cientista político e diretor da Quaest, essa é a única fatia do eleitorado na qual a governadora perdeu força nos últimos dias. “A distância de quase dez pontos, na minha visão, tem total relação com a essa dinâmica do vídeo. As mulheres estão reagindo. No comparativo com os homens, não está acontecendo nada, há uma estabilidade. Sem dúvida nenhuma, a alteração no humor da campanha em Pernambuco tem total relação com isso”, avalia.

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A PESQUISA QUAEST

Primeiro turno

Raquel Lyra (PSD): 41% (eram 43% em 8 de setembro)

(eram 43% em 8 de setembro) João Campos (PSB): 39% (eram 37%)

(eram 37%) Ivan Moraes (PSOL): 1% (não variou)

Renan Hallais (Missão): 1% (não variou)

Professora Camila (UP): 0% (não variou)

Victor Assis (PCO): 0% (não variou)

Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (não variou)

Indecisos: 12% (não variou)

Branco/nulo/não vai votar: 6% (não variou)

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Segundo turno

A diferença numérica é a mesma no segundo turno, e persiste o empate técnico: Raquel Lyra sobe para 43% das intenções de votos, enquanto João Campos vai a 41%.

Raquel Lyra (PSD): 43% (eram 45% em 8 de setembro)

(eram 45% em 8 de setembro) João Campos (PSB): 41% (eram 39%)

(eram 39%) Indecisos: 10% (não variou)

Em branco/nulo/nenhum: 6% (não variou)

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A pesquisa da Quaest foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código PE-05671/2026.