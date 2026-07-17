O tom que Lula pediu que ministros adotassem para responder ao tarifaço

Após o governo de Donald Trump formalizar a decisão de impor um novo tarifaço aos produtos brasileiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com ministros para definir o que e como responder a medida imposta pela Casa Branca.

Segundo apurou o Radar, o petista sugeriu a postura que os auxiliares deveriam adotar e fez uma alusão à Copa do Mundo.

“O que eu quero que vocês façam com esses caras é igual ao que a Argentina fez com a Inglaterra ontem. Raça”, afirmou Lula aos ministros.

Ele se referiu ao comportamento da seleção argentina, que virou o jogo sobre os ingleses e avançou para a final do mundial de futebol.

Continua após a publicidade

Aliados apontam que o objetivo do mandatário é que os auxiliares não demonstrem nenhum abalo, respondam à altura – classificando a medida como injusta e descabida – e acenem para a disposição de seguir dialogando para ampliar a lista das exceções e reverter o que for possível.