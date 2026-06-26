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Política

O timing de Michelle Bolsonaro para expor briga com Flávio nas redes sociais

Levantamento da Ativaweb mostra explosão de engajamento em poucas horas e alta aprovação à ex-primeira-dama

Por Marcela Rahal Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 20h00 | Atualizado em 26 jun 2026, 20h03
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O timing de Michelle Bolsonaro para expor briga com Flávio nas redes sociais Priorize VEJA no Google

O vídeo publicado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro que expôs um desentendimento familiar com o senador Flávio Bolsonaro teve forte impacto nas redes sociais e foi “extremamente calculado no momento certo”, segundo avaliação do CEO da Ativaweb, Alek Maracajá. A análise foi apresentada em entrevista ao programa VEJA em Foco, da VEJA.

De acordo com o levantamento, em apenas quatro horas após a publicação, o conteúdo ultrapassou 10 milhões de menções e registrou predominância de avaliações positivas. “Não foi apenas um vídeo viral. Foi uma mobilização de uma comunidade digital muito ativa”, afirmou Maracajá.

O estudo indica que cerca de 80% das menções foram favoráveis à ex-primeira-dama, enquanto 10% foram críticas e o restante correspondeu a repercussões jornalísticas. “Ela conseguiu trazer uma narrativa em que a imagem dela foi muito positiva”, disse o CEO, destacando o que chamou de fortalecimento de sua posição no debate público.

Segundo Maracajá, o engajamento também foi impulsionado por um recorte específico de público. “O público evangélico tem uma identidade muito forte com a Michelle Bolsonaro, com a mãe, com a mulher evangélica”, afirmou, ao apontar esse grupo como um dos principais vetores de disseminação do conteúdo.

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O executivo destacou ainda que o conteúdo foi publicado em um momento estratégico de alta atenção digital. “Ela conseguiu trazer uma narrativa e lançou o vídeo em um momento em que as pessoas estavam conectadas”, disse. Para ele, o fator temporal foi determinante para a repercussão.

Na avaliação da Ativaweb, o episódio reforça uma mudança de dinâmica na comunicação política digital, na qual timing e narrativa emocional têm peso decisivo. “O momento certo, perto do jogo, quando o Brasil estava conectado, fez toda a diferença”, concluiu Maracajá.

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