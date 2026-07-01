O tête-à-tête de Lula com rival de Ciro Nogueira no Piauí

Adversário de Ciro Nogueira na corrida por uma cadeira no Senado, o deputado federal Júlio César teve uma breve conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a cerimônia de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2026/2027, que aconteceu ontem no Palácio do Planalto.

Ambos protagonizaram um diálogo descontraído, que reforçou que ambos caminharão juntos na corrida eleitoral deste ano.

“Tá preparado?”, perguntou Lula ao parlamentar do PSD. “Pronto e querendo”, respondeu Júlio Cesar.

Satisfeito com a resposta, o petista brincou com a composição da chapa aliada no Piauí. “Pois são três véim e um novim que vão arrebentar no Piauí”.

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O mandatário se referia ao grupo político formado pelo próprio Lula, por Júlio César, pelo senador Marcelo Castro e pelo governador Rafael Fonteles, chamado carinhosamente de “novim”.