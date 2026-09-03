O teste que dirá se Augusto Cury já bateu no teto das pesquisas, segundo cientista político

Ler Resumo





Augusto Cury alcançou 10% nas pesquisas, superando Renan Santos como alternativa aos líderes. No programa Ponto de Vista, o cientista político Elias Tavares analisa se esse avanço marca o início de uma terceira via competitiva ou apenas o teto eleitoral de Cury, considerando sua notoriedade como escritor e o tom calmo. As próximas pesquisas definirão o cenário.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Augusto Cury chegou à casa dos 10% nas pesquisas e tomou de Renan Santos o posto de principal nome fora da polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. Mas o avanço representa o início de uma terceira via competitiva ou apenas o teto eleitoral de uma personalidade já conhecida do público? No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o cientista político Elias Tavares afirmou que as próximas pesquisas serão fundamentais para responder à questão — e não descartou a possibilidade de uma “onda” na reta final da campanha (este texto é um resumo do vídeo acima).

Laísa destacou que, até semanas atrás, Renan aparecia em terceiro lugar e ocupava o espaço da alternativa aos dois principais candidatos. A situação mudou com a sequência de levantamentos colocando Cury na faixa dos 10%. Ao analisar o movimento, Tavares apontou duas possíveis explicações para a ascensão do escritor.

A primeira é justamente sua notoriedade fora da política. “Augusto Cury é um dos escritores mais populares do país”, lembrou. Para Tavares, parte dos eleitores pode estar reconhecendo nas urnas uma figura com a qual já teve contato por meio dos livros e de outras produções, mesmo que Cury seja um nome novo na disputa política.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

O jeito de falar também explica o crescimento?

A segunda explicação apresentada pelo cientista político está menos ligada às propostas e mais à forma adotada por Cury. Tavares considera que o programa apresentado pelo candidato ainda possui fragilidades, mas enxerga no tom ponderado um possível diferencial.

“Talvez falar um pouco mais baixo é uma forma de ser ouvido”, afirmou. Na avaliação de Tavares, a “fala tranquila” de Cury pode ter ajudado o candidato a conquistar eleitores em uma campanha marcada pelo confronto entre os principais campos políticos.

O cientista político, porém, separa esse atributo da consistência das propostas. “Pelo menos que a gente analisa, ainda são muito frágeis. Ele precisa melhorar um pouco essas propostas dele”, disse.

Continua após a publicidade

Os 10% são um novo patamar ou o teto de Cury?

É essa a pergunta que, para Tavares, ainda não pode ser respondida. Se Cury permanecer na faixa atual nos próximos levantamentos, seu crescimento poderá ser explicado principalmente pelo reconhecimento acumulado como escritor.

“Se ele chegou nos 10% e parou? Pode ser isso. Pode ser pela figura conhecida que é como escritor”, afirmou.

Por essa razão, o cientista político disse estar especialmente atento à “fotografia da próxima semana”. Uma estabilização indicaria que Cury encontrou seu limite; um novo avanço, por outro lado, mudaria a interpretação sobre a candidatura.

Continua após a publicidade

E se começar uma “onda” na reta final?

Tavares considera que uma sequência de altas poderia produzir aquilo que classificou como uma “onda” eleitoral nos últimos quinze dias da campanha. Nesse cenário, o crescimento deixaria de ser apenas uma consequência da popularidade anterior de Cury e passaria a indicar uma candidatura com capacidade de continuar ganhando votos.

“Pode ser que venha uma onda e ele começa a crescer e não pare mais”, afirmou.

O cientista político recorreu a uma eleição anterior como comparação para ilustrar a possibilidade de uma arrancada na reta final, mas fez questão de evitar uma previsão. “Não dá pra gente cravar que é isso que vai acontecer”, ponderou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.