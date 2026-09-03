🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

O teste que dirá se Augusto Cury já bateu no teto das pesquisas, segundo cientista político

Elias Tavares avalia que força do escritor e tom ponderado ajudam a explicar avanço nos levantamentos divulgados na semana

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 14h36
Continua após publicidade
O teste que dirá se Augusto Cury já bateu no teto das pesquisas, segundo cientista político Priorizar nos meus resultados Google

Augusto Cury chegou à casa dos 10% nas pesquisas e tomou de Renan Santos o posto de principal nome fora da polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. Mas o avanço representa o início de uma terceira via competitiva ou apenas o teto eleitoral de uma personalidade já conhecida do público? No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o cientista político Elias Tavares afirmou que as próximas pesquisas serão fundamentais para responder à questão — e não descartou a possibilidade de uma “onda” na reta final da campanha (este texto é um resumo do vídeo acima).

Laísa destacou que, até semanas atrás, Renan aparecia em terceiro lugar e ocupava o espaço da alternativa aos dois principais candidatos. A situação mudou com a sequência de levantamentos colocando Cury na faixa dos 10%. Ao analisar o movimento, Tavares apontou duas possíveis explicações para a ascensão do escritor.

A primeira é justamente sua notoriedade fora da política. “Augusto Cury é um dos escritores mais populares do país”, lembrou. Para Tavares, parte dos eleitores pode estar reconhecendo nas urnas uma figura com a qual já teve contato por meio dos livros e de outras produções, mesmo que Cury seja um nome novo na disputa política.

Siga

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

O jeito de falar também explica o crescimento?

A segunda explicação apresentada pelo cientista político está menos ligada às propostas e mais à forma adotada por Cury. Tavares considera que o programa apresentado pelo candidato ainda possui fragilidades, mas enxerga no tom ponderado um possível diferencial.

“Talvez falar um pouco mais baixo é uma forma de ser ouvido”, afirmou. Na avaliação de Tavares, a “fala tranquila” de Cury pode ter ajudado o candidato a conquistar eleitores em uma campanha marcada pelo confronto entre os principais campos políticos.

O cientista político, porém, separa esse atributo da consistência das propostas. “Pelo menos que a gente analisa, ainda são muito frágeis. Ele precisa melhorar um pouco essas propostas dele”, disse.

Continua após a publicidade

Os 10% são um novo patamar ou o teto de Cury?

É essa a pergunta que, para Tavares, ainda não pode ser respondida. Se Cury permanecer na faixa atual nos próximos levantamentos, seu crescimento poderá ser explicado principalmente pelo reconhecimento acumulado como escritor.

“Se ele chegou nos 10% e parou? Pode ser isso. Pode ser pela figura conhecida que é como escritor”, afirmou.

Por essa razão, o cientista político disse estar especialmente atento à “fotografia da próxima semana”. Uma estabilização indicaria que Cury encontrou seu limite; um novo avanço, por outro lado, mudaria a interpretação sobre a candidatura.

Continua após a publicidade

E se começar uma “onda” na reta final?

Tavares considera que uma sequência de altas poderia produzir aquilo que classificou como uma “onda” eleitoral nos últimos quinze dias da campanha. Nesse cenário, o crescimento deixaria de ser apenas uma consequência da popularidade anterior de Cury e passaria a indicar uma candidatura com capacidade de continuar ganhando votos.

“Pode ser que venha uma onda e ele começa a crescer e não pare mais”, afirmou.

O cientista político recorreu a uma eleição anterior como comparação para ilustrar a possibilidade de uma arrancada na reta final, mas fez questão de evitar uma previsão. “Não dá pra gente cravar que é isso que vai acontecer”, ponderou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Augusto Cury
Eleições
Eleições 2026
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).