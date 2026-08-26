O termômetro de Alcolumbre sobre avanço de PECs do fim da escala 6×1 e da segurança pública

Depois do almoço com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sinalizou que as PECs do fim da escala 6×1 e da segurança pública devem avançar na próxima semana na CCJ da Casa.

O amapaense, porém, não fez compromisso de levar o assunto para o plenário da Senado já na próxima semana, como desejava o Palácio do Planalto. A ideia é ter as aprovações para que o petista pudesse explorar o tema em sua campanha à reeleição.

O chefe do Senado disse que Omar Aziz e Rogério Carvalho, relatores das proposições, já estão avançando na construção de um parecer para que sejam votados pelo colegiado comandando por Otto Alencar na próxima semana.

MP das blusinhas

Alcolumbre elogiou coragem de Lula de apresentar MP para acabar com a taxa das blusinhas e indicou que a Câmara e o Senado aprovarão o texto na semana que vem.

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“Na semana que vem, vamos deliberar e encaminhar essa matéria para o senhor sancionar”, disse Alcolumbre sobre a medida provisória.