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Política

O termômetro de Alcolumbre sobre avanço de PECs do fim da escala 6×1 e da segurança pública

Chefe do Senado não fez compromisso de levar o assunto para o plenário da Senado já na próxima semana, como desejava o Palácio do Planalto

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 16h11 | Atualizado em 27 ago 2026, 11h55
O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre
O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (Andressa Anholete/Agência Senado)
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O termômetro de Alcolumbre sobre avanço de PECs do fim da escala 6×1 e da segurança pública Priorizar nos meus resultados Google

Depois do almoço com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sinalizou que as PECs do fim da escala 6×1 e da segurança pública devem avançar na próxima semana na CCJ da Casa.

O amapaense, porém, não fez compromisso de levar o assunto para o plenário da Senado já na próxima semana, como desejava o Palácio do Planalto. A ideia é ter as aprovações para que o petista pudesse explorar o tema em sua campanha à reeleição.

O chefe do Senado disse que Omar Aziz e Rogério Carvalho, relatores das proposições, já estão avançando na construção de um parecer para que sejam votados pelo colegiado comandando por Otto Alencar na próxima semana.

MP das blusinhas

Alcolumbre elogiou coragem de Lula de apresentar MP para acabar com a taxa das blusinhas e indicou que a Câmara e o Senado aprovarão o texto na semana que vem.

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“Na semana que vem, vamos deliberar e encaminhar essa matéria para o senhor sancionar”, disse Alcolumbre sobre a medida provisória.

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